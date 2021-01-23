الفنان محمد فريد يكشف حقيقة إصابته بكورونا

السبت 23/يناير/2021 - 10:44 م
بوابة الفجر
مي مرسي
انتشرت أخبار في الساعات القليلة الماضية حول تعرض الفنان محمد فريد لأزمة صحية وترددت أخبار أخرى تفيد بإصابته بفيروس كورونا.

وقال محمد فريد في تصريحات صحفية أنه بحالة جدة ولم يصاب بأي مرض، وأن الصورة المنتشرة له على مواقع التواصل الاجتماعي من أحد أعماله الفنية.

وأضاف "فريد" أنه يلتزم المنزل ولكن للحفاظ على نفسه وليس لإصابته بفيروس كورونا.

يذكر أن الصورة المنتشرة للفنان محمد فريد من فيلم "حار جاف صيفا" مع الفنانة ناهد السباعي.

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