"بعد ما نشرته الصحافة المصرية" بدء أعمال صيانة حوائط قصر البارون

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بدأت اليوم أعمال صيانة حوائط مصاطب والأسوار الخارجية المحيطة بمبنى قصر البارون، وذلك بعد موجة انتقادات واسعة إثر تداول صور تظهر آثاو أملاح في الجدران وهو ما تناولته الصحافة المصرية في عدد من التقارير والتحقيقات.



وأوضح العميد مهندس هشام سمير مساعد وزير السياحة والآثار لمشروعات الآثار والمتاحف والمشرف على مشروع القاهرة التاريخية، انه تم اليوم الانتهاء من وضع السقالات المعدنية من قبل الشركة المنفذة وتحت إشراف المتخصصين بوزارة السياحة والآثار، وجاري اتخاذ الإجراءات الفنية المتبعة لإزالة الأملاح وتهوية الحوائط تمهيدا لعودة طبقات الدهان عقب إنهاء أعمال الصيانة.



وأكد مساعد الوزير على أن جميع حوائط القصر سليمة و آمنة تماما، والزيارة بالقصر مستمرة دون توقف، وان الرطوبة التي ظهرت أسفل لحوائط أسوار المصاطب الخارجية المحيطة بمبنى القصر نتيجة قرب هذه الأسوار من الحديقة التي كانت تروى بالغمر في فترات سابقة والذي تم تغييره إلى نظام الري بالتنقيط أثناء مشروع الترميم كما تم ابعاد المسطحات المزروعة بمسافات آمنة للمحافظة على القيمة الفنية للعناصر الموجودة بالأسوار حتى تمام جفاف التربة ومادة البناء .



وأضاف أنه بسبب تشبع الطبقات الأرضية بالمياه ظهرت بعض الأملاح أسفل الأسوار القريبة من الحديقة ويتم معالجتها أول بأول تباعا حتى انقطاع ظهورها بالطرق الفنية الملائمة.