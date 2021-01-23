إرشادات هامة عليك فعلهم بعد تلقي لقاح "كورونا"

طرحت العديد من الدول الآن تطعيماً لفيروس كورونا كوفيد 19 المستجد في حملات كبيرة لتغطية جميع الأنحاء ولتجنب ارتفاع حالات الإصابة بكورونا، والتي وصلت لأكثر من 97 مليون إصابة حول العالم حتى الآن، وسط إجراءات احترازية كبيرة.

و أثبت لقاحي "فايزر" وبيونتيك"، فاعلياتهما في الوقاية من سلالة كورونا البريطانية الجديدة، لذلك شهدت حملات التطعيم إقبالاً كبيراً عليهم، وحاولت وكالة «تاس» الروسية تعميم ما قدمه الأطباء والعلماء الروس من التوصيات بما لا يجوز عمله بعد تلقي اللقاح وقبله.

ونشر موقع "روسيا اليوم" عدة ارشادات نصح بها الأطباء لفعلها بعد تلقي لقاح فيروس كورونا للاستفادة منه وتجنب الأثار الجانبية له ، حيث تعد ارتفاع درجة الحرارة من العواقب الجانبية للتطعيم وجاءت الارشادات كالتالي:

1 - تعاطي حبوب باراسيتامول لخفض الحرارة.

2 - تجنب ممارسة الرياضة.

3 - تجنب تناول المسكرات "المشروبات الكحولية" حيث تعمل على خفض قوة المناعة، وتجعل التطعيم أمراً غير مجدٍ وغير فعال.

4 - يجب على من خضعوا للتطعيم الانتباه إلى مستوى فيتامين D في أجسامهم والقضاء على نقصه.

5 - تناول مواد غذائية تتضمن كميات كبيرة من البروتين وذلك لتحفيز الجسم على إنتاج الأجسام المضادة.

6 - تناول وجبات تتضمن البيض والسمك واللحوم.

7 - تجنب الإجهاد وإحماء الجسم وتبريده المفرط وعدم تناول مواد غذائية قد تتسبب في الحساسية.