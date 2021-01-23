إرشادات هامة عليك فعلهم بعد تلقي لقاح "كورونا"

السبت 23/يناير/2021 - 10:01 م
بوابة الفجر

  

طرحت العديد من  الدول الآن تطعيماً لفيروس كورونا كوفيد 19 المستجد في حملات كبيرة لتغطية جميع الأنحاء ولتجنب ارتفاع حالات الإصابة بكورونا، والتي وصلت لأكثر من 97 مليون إصابة حول العالم حتى الآن، وسط إجراءات احترازية كبيرة.

 

و أثبت لقاحي "فايزر" وبيونتيك"، فاعلياتهما في الوقاية من سلالة كورونا البريطانية الجديدة، لذلك شهدت حملات التطعيم إقبالاً كبيراً عليهم، وحاولت وكالة «تاس» الروسية تعميم ما قدمه الأطباء والعلماء الروس من التوصيات بما لا يجوز عمله بعد تلقي اللقاح وقبله.

 

 

 

ونشر موقع "روسيا اليوم" عدة ارشادات نصح بها الأطباء لفعلها بعد تلقي لقاح فيروس كورونا للاستفادة منه وتجنب الأثار الجانبية له ، حيث تعد ارتفاع درجة الحرارة من العواقب الجانبية للتطعيم وجاءت الارشادات كالتالي:

 

1 - تعاطي حبوب باراسيتامول لخفض الحرارة.

 

2 - تجنب ممارسة الرياضة.

 

3 - تجنب تناول المسكرات "المشروبات الكحولية" حيث تعمل على خفض قوة المناعة، وتجعل التطعيم أمراً غير مجدٍ وغير فعال.

 

4 - يجب على من خضعوا للتطعيم الانتباه إلى مستوى فيتامين D في أجسامهم والقضاء على نقصه.

 

5 -  تناول مواد غذائية تتضمن كميات كبيرة من البروتين وذلك لتحفيز الجسم على إنتاج الأجسام المضادة.

 

6 - تناول وجبات تتضمن البيض والسمك واللحوم.

 

7 -  تجنب الإجهاد وإحماء الجسم وتبريده المفرط وعدم تناول مواد غذائية قد تتسبب في الحساسية.

 

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

لقاح كورونا كورونا الاجراءات الاحترازيه ارشادات بعد لقاح كورونا

أخبار تهمك

عاجل..بيان رسمي يكشف قيمة تعويضات العاملين بالحديد والصلب بعد تصفيتها

منذ حوالي 5 ساعات

موسيماني يُهدد نجم الأهلي بدكة البدلاء

منذ ساعتين و 12 دقيقة

حفيدة فريد الأطرش تنهار وتكشف عن تعرضها لمرض نادر منعها من الزواج

منذ ساعة

موسيماني يحسم موقفه من ضم حارس جديد للأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

الصحة: غدًا.. مؤتمر صحفي للإعلان عن كافة التفاصيل المتعلقة ببدء التطعيم باللقاحات

منذ نصف ساعة

تعليق ناجلسمان على ارتباطه بتدريب ريال مدريد

منذ ساعتين و 13 دقيقة

الرئيس السيسي: غدًا.. بدء حملة التطعيم باللقاحات للأطقم الطبية وكبار السن

منذ ساعتين و 17 دقيقة

عاجل.. أول قرار من باتشيكو بعد تعادل الزمالك أمام أسوان

منذ حوالي 3 ساعات

باتشيكو يطلب الاستغناء عن مدافع الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

نجم الزمالك يرفض الرحيل

منذ أقل من ساعتين

عاجل .. الرئيس"السيسي"مشروع تطوير القرى فرصة واعدة للصناعة المصرية

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الأهلي يحسم صفقة جديدة

منذ ساعة الا ربع

عاجل- باتشيكو يعلن تشكيل الزمالك لمواجهة أسوان في الدوري

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. إصابة 200 فرد من الحرس الوطني أثناء مراسم تنصيب بايدن

منذ حوالي 23 ساعة

الزمالك يصدر بيانًا عاجلًا بشأن التحكيم

منذ ساعة و 14 دقيقة

موسمياني يهدد ثنائي الأهلي بالاستبعاد

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

بينهم "المقاهي والنوادي".. أماكن مغلقة خلال فترة التعايش مع كورونا (اعرف التفاصيل)

الإمارات .. تطعيم العاملين بمطار الشارقة بالجرعة الأولي من لقاح كورونا

محمد بن راشد يوثق لحظة تلقيه لقاح كورونا

"المستقبل أفضل فى الإمارات".. رسالة حاكم دبي بعد تلقيه لقاح فيروس كورونا

هل توجد خطورة على تطوع الملكة إليزابيث لتلقي لقاح كورونا ؟ طبيب يجيب

أوائل المواطنين الذين تلقوا لقاح كورونا في العالم.. تعرف عليهم

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:17 م

الصحة: غدًا.. مؤتمر صحفي للإعلان عن كافة التفاصيل المتعلقة ببدء التطعيم باللقاحات

عاجل.. الأهلي يحسم صفقة جديدة

10:03 م

نجم الزمالك يرفض الرحيل

09:07 م

موسيماني يُهدد نجم الأهلي بدكة البدلاء

08:36 م

الزمالك يصدر بيانًا عاجلًا بشأن التحكيم

09:34 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 4.. طلاق مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 25.. «أوان الورد» «قنبلة» وحيد حامد.. و«فتنة» المتشددين.. و«حكمة» البابا شنودة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: إلى جيل الفن النظيف.. «البوسة مش انحلال»