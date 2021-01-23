وصول 35 صياداً ميناء برنيس بعد احتجازهم بالسعودية

Advertisements

استقبل ميناء برنيس بمنطقة مرسي علم جنوب محافظة البحر الاحمر مساء اليوم مركب الصيد الشفاء والتي كانت محتجزة بالقرب من جزيرة فرسان بالبحر الاحمر التابعة لمنطقة جازان وعلي متنها ٣٥ صياد من محافظة الدقهلية بعد افراج السلطات السعودية عنهم ومن المقرر الابحار إلى ميناء الاتكة بالسويس بعد التزود بالوقود.





كانت السلطات السعودية قد افرجت الثلاثاء، الماضي عن مركب صيد مصرية كانت محتجزة منذ أيام وعليها عدد من الصيادين المصريين وذلك بعد سداد ٥ الاف ريال سعودي غرامة وتدخل السفارة والقنصلية المصرية بالسعودية.





ويصل عدد الصيادين المفرج عنهم إلى 35 صيادًا جميعهم من محافظة الدقهلية، وجرى احتجازهم بعد جرفت التيارات الميائية وسرعة الرياح مركب الصيد إلى المياه الاقليمية السعودية.