نجم الزمالك يرفض الرحيل

السبت 23/يناير/2021 - 09:07 م
بوابة الفجر
علي خلاف

حسم مسؤولو الزمالك ملف الراحلين عن صفوف الفريق الكروي الأول بالنادي الأبيض خلال الفترة الجارية من الانتقالات الشتوية، بعد أخذ رأي المدرب البرتغالي جايمي باتشيكو.

رفض النجم المغربي محمد أوناجم جناح الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، فكرة الرحيل عن صفوف القلعة البيضاء في الميركاتو الشتوي الجاري، للحصول على فرصة المشاركة.

وكشف مصدر مقرب من الاعب المغربي أن جناح الزمالك يثق في قدرته على إقناع المدرب البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأبيض، بإمكاناته في الموسم الجاري.

وأتم المصدر موضحا أن محمد أوناجم جناح الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، يحتاج إلى فرصة حقيقية مع الأبيض من أجل التألق على شاكلة مواطنه أشرف بن شرقي.

 

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