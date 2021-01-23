تزوير في السجل الطبي لمارادونا

السبت 23/يناير/2021 - 09:06 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
كشفت تقارير صحفية أن جراح الأعصاب ليوبولدو لوك  طبيب أسطورة كرة القدم الأرجنتينية الراحل دييجو أرماندو مارادونا استخدم توقيعا مزورًا لنجم كرة القدم الأرجنتيني في أول سبتمبر الماضي أي قبل حوالي 3 أشهر من وفاته  لطلب سجله الطبي من عيادة أوليفوس التي كان قد تلقى بها العلاج .

ونقلت التقارير الصحفية عن مصادر مطلعة على التحقيقات أن استنتاج خبراء الخطوط كان قاطعا ويقول إن التوقيعات لم تكن بيد مارادونا بل تم تزويرها.

وأشارت التقارير الصحفية إلى أنه بعد وفاة أسطورة كرة القدم الأرجنتيني في 25 نوفمبر الماضي عن عمر  60 عاما بسبب سكتة قلبية فتح القضاء الأرجنتيني تحقيقا لتحديد ما إذا كان هناك أي نوع من الإهمال في علاجه الطبي بشكل قد يكون أدى إلى ما يمكن اعتباره جريمة القتل الخطأ.

وأوضحت التقارير الصحفية أنه على الرغم من أن القضية لم تخلص حتى الآن إلى توجيه اتهامات رسمية أو إجراء اعتقالات فإنه فقد تم إجراء العديد من عمليات التفتيش والضبط خاصة في ممتلكات لوك الذي كان يعالج مارادونا وطبيبته النفسية أوجستينا كوزاكوف.

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