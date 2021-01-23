الروائية رشا سمير تستضيف عبده خال الثلاثاء 26 يناير

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تستضيف الروائية رشا سمير، الروائي السعودي المبدع عبده خال وذلك يوم الثلاثاء 26 يناير في تمام الساعة الـ7 مساء، ضمن فعاليات مبادرة "كاتبان وكتاب" عبر الصفحة الرسمية للروائية رشا سمير.







عبده خال روائي من أشهر الروائيين على الساحة الأدبية العربية والسعودية، له أكثر من عشرين عملا أدبيا ما بين رواية وقصة قصيرة.



ومن أبرز أعمال: (ترمي بشرر)(لوعة الغاوية)(فسوق)(الطين)(مدن تأكل العشب)(نباح)(الأيام لا تخبئ أحدا)(الموت يمر من هنا)(مدن تأكل العشب) وغيرها.





فازت روايته الأكثر جدلا (ترمي بشرر) على الجائزة العالمية للرواية العربية البوكر في عام 2010

كما فاز بجائزة أفضل رواية في معرض كتاب الرياض عام 2013 عن روايته (لوعة الغاوية).



