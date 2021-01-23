الري: المشروع القومي لتبطين الترع يُعظم الاستفادة من كل قطرة مياه

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قال محمد غانم، المتحدث باسم وزارة الري، إن مشروع تبطين الترع من أحد المشروعات الكبرى التي ستكون لها دور رئيسي في الاستفادة من الموارد المائية بأفضل كفاءة ممكنة.



وأضاف "غانم" في اتصال هاتفي ببرنامج "الحقيقة" المذاع على فضائية "اكسترا نيوز" اليوم السبت أن المرحلة الأولى من هذا المشروع تستهدف تبطين 7000 كيلو متر من الترع للانتهاء منها في منتصف عام 2022 بتكلفة تصل إلى 18 مليار جنيه.



وأشار إلى أنه تم تنفيذ تبطين 400 كيلو و300 آخرين من أجل تعظيم الاستفادة من وحدة المياه من خلال مجموعة من هذه المشروعات خاصة وأن وأن مصر دولة تواجه شح مائي، لافتا إلى أن مصر تعمل على الاستفادة من كل قطرة مياه.



وأوضح المتحدث باسم وزارة الري، أن مشروع تبطين الترع يستهدف حسم مشاكل الري وشكاوى المزارعين، فضلا على أن الوزارة تعمل على تشجيع المزارعين على التحول لنظم الري الحديث.



