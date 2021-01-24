جداول الامتحانات وجاهزية مستشفيات العزل.. تفاصيل اجتماع المجلس الأعلى للجامعات

عقد المجلس الأعلى للجامعات اجتماعه الشهرى، السبت، في جامعة حلوان، برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبحضور الدكتور محمد لطيف، أمين المجلس، ورؤساء الجامعات.





في بداية الاجتماع، وجه الدكتور خالد عبدالغفار، الشكر لجامعة حلوان على استضافتها جلسة المجلس، وقدم الوزير التهنئة لمجلس النواب بمناسبة بدء الفصل التشريعي الثاني، كما هنأ المستشار الدكتور حنفي جبالي، لانتخابه رئيسا للمجلس وكذلك وكيلي المجلس.





وخلال الجلسة، كرم المجلس الدكتور جمال حلمي السعيد، رئيس جامعة بنها السابق، لتعيينه عضوا بمجلس النواب، كما قام وزير التعليم العالي والبحث العلمي بإهدائه درع المجلس الأعلى للجامعات.





جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول

ووجه وزير التعليم العالي رؤساء الجامعات بضرورة إعلان جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول خلال الأسبوع الأول من شهر فبراير المقبل، والتي تقرر أن تبدأ عقب انتهاء إجازة نصف العام مباشرة، مؤكدا أن المجلس الأعلى للجامعات في حالة انعقاد دائم لتقييم الموقف الراهن بشأن جائحة فيروس كورونا المستجد بشكل يومي.





التعاون مع النواب

واستعرض الوزير ما تم في جلسة مجلس النواب يوم الثلاثاء الماضي، من تقديم خطة الوزارة خلال الفترة الماضية، والإنجازات التي تمت، والرد على جميع استفسارات النواب، مشيرا إلى نجاح الخطة المعروضة في تقديم الصورة التي تليق بالوزارة والمجلس الأعلى للجامعات، ووجه الدكتور خالد عبد الغفار بضرورة التعاون مع الطلبات التي تأتي من مجلس النواب وذلك في ضوء الضوابط والقوانين المنظمة.





إنشاء الجامعات الأهلية

وشدد الوزير على أهمية متابعة مشروع إنشاء الجامعات الأهلية الجديدة وسرعة مراجعة البرامج التعليمية ودراسات الجدوى الفنية، منوها بالحاجة لمراجعة الخطة الخمسية بشأن تعيين المعيديين بالجامعات لإعداد الكوادر البشرية المؤهلة للجامعات الاهلية الجديدة.





استعدادات استكمال الدراسة

وخلال الاجتماع، أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على أهمية استغلال فترة إجازة منتصف العام لاستكمال جميع الاستعدادات لاستكمال الدراسة بعد انتهاء الإجازة، مع استمرار تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية بجميع الجامعات.





جاهزية مستشفيات العزل

وأكد الوير على أهمية متابعة رؤساء الجامعات بشكل مباشر لجاهزية مستشفيات العزل الجامعية، وتوافر المخزونات الاستراتيجية من الأدوية الخاصة بالتعامل مع فيروس كورونا، وكذلك الواقيات الشخصية لجميع الفرق لطبية والعاملين في المستشفيات الجامعية، مشددًا على أهمية الجاهزية الكاملة لجميع المستشفيات الجامعية للتعامل مع أي سيناريوهات محتملة حال الانتشار الوبائي لفيروس كورونا المستجد، ومؤكدا على استعداد المستشفيات الجامعية لزيادة السعة الاستيعابية لمستشفيات العزل في أي وقت، وفق معدلات الانتشار الوبائي لفيروس كورونا المستجد.





كما أكد الوزير على التنسيق التام مع وزارة الصحة والسكان، من خلال المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، لتوفير اللقاح للفرق الطبية العاملين بمستشفيات العزل كأولية أولى.





وخلال الاجتماع، اتخذ المجلس قرارات عدة، تمثلت فيما يلي:

- الموافقة على تقرير اللجنة المشكلة لدراسة وإعداد مقرر القضايا المجتمعية، والتي تستهدف رفع درجة وعي الطالب الجامعي بقضايا الزيادة السكانية، وحقوق الإنسان، والشفافية ومكافحة الفساد، على أن تكون الدراسة في هذه القضايا متطلب تخرج لجميع طلاب الجامعات المصرية الحكومية والأهلية والخاصة.





- اعتماد التقرير المقدم من اللجنة المشكلة لمراجعة مشروع قرار وزير التعليم العالي بشأن شروط ومعايير اختيار القيادات الجامعية، ووافق المجلس بالإجماع على مشروع القرار المعروض واستمارة معايير المفاضلة المرفقة به.





- الموافقة على تغيير مسمى معهد الدراسات والبحوث البيئية بجامعة عين شمس ليصبح كلية الدراسات العليا للبحوث البيئية، مع اتخاذ الإجراءات التشريعية اللازمة لتغيير المسمى.





- الموافقة من حيث المبدأ على إنشاء جامعة المنوفية الأهلية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.





- الموافقة على تنسيق الطلاب الحاصلين على الشهادة الثانوية المعادلة العربية "السودانية، والليبية" للطلاب الحاصلين على الثانوية العامة في العام الدراسي 2019 - 2020 والذين لم يتم تنسيقهم في المواعيد المقررة والمعلنة نظرًا لظروف جائحة كورونا العالمية، والتي أدت إلى تأجيل الامتحانات وتأجيل إصدار الشهادات الثانوية بهاتين الدولتين وذلك عن طريق مكتب التنسيق، وفقا للقواعد المقررة لقبول هذه الفئات للعام الجامعي 2020 - 2021،على أن يتم قيدهم بكليات الجامعات والمعاهد التي يتم ترشيحهم إليها وفقا لقواعد القيد والتسجيل الواردة باللوائح الداخلية لهذه الكليات والمعاهد، علما بأن قبول شهاداتهم هذا العام هو على سبيل الاستثناء بمكتب التنسيق ويخضع قيدهم لهذا العام لضوابط اللوائح الداخلية للكليات والمعاهد.



