أستاذ نقل: القطار السريع بين أكتوبر وأسوان نقلة تكنولوجية عالية (فيديو)

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قال الدكتور أسامة عقيل، أستاذ النقل والطرق بجامعة عين شمس، إن القطار السريع بين أكتوبر وأسوان يعد نقلة تكنولوجية عالية لها تبعات كثيرة.



وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن القطار السريع سيقلل زمن الرحلات بسبب سرعته الفائقة، التي تصل إلى 250 كيلو مترًا في الساعة.



وأضاف أستاذ النقل والطرق بجامعة عين شمس، أن الحوادث على الطرق سوف تقل بسبب توجه أجزءا كبيرة من حركة نقل الركاب والبضائع إلى القطار السريع.





