فيلو يفاجئ جمهوره بمهرجان "بنت الغرام"

السبت 23/يناير/2021 - 10:12 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
طرح فيلو مهرجان "بنت الغرام السجن غربة" وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع الفيديوهات الشهير إنستجرام.

وحقق المهرجان 71,747 بعد ساعات من عرضه ، والمهرجان من غناء حودة ناصر ومحمود معتمد وفيلو وتوزيع مصطفى السيسي.

ومن كلمات المهرجان :"ياليل اليل اليل ياليلي يااااااااه..ياعيني خلاص كفاية دموع..ومين صحبه مش موجوع..دا شكل الغدر بقا مطلوب..وفاجاه انتشر الموضوع..نسيت مصلحتي وبقرب..لصحبه..تهر وتخرب..بقيت موجود وسطيهم..وحاسس اني متغرب..السجن غربه وحكم الناس..علي
.ناس يلا في الحجز تلاقي..في النداله ومرجله اااااااااااه.. برشام..يزق عيال وتعمل مشكلة..ماشين شمال وكل حاجه متحلله..فينك ياحظ تعالي وانده اسمنا..ولا بلاش عشان صحابي منفسنه..هضرب عيار دي ضرب عار..وربنا اكتر جروحنا بتيجي من اللي مننا..مبخفش وعمري مخاف دكتور علم..الاتلاف سلطان في..زماني انا عو مجالي..في المزحمه بكون متشاف علي قدك.. العب يلا متجيش ملعبي تنجلي اسطورة الحاره.

وباي اشاره تخلص اكبر مشكلة ملقتش صحاب غاليين انا شكلي..هجيب من الصين..عشان كل اللي معانا عيال خوانه ومش سلكين.. علي القرش طبور مرصوص راشقين مع اي فلوس لو طالو يازوك مش هييحلوك والكل عليك هيدوس..كتكوت ضعيف وعاملي ديك وشركسي..وانا ابن سوق..والقلب منكو..خلاص قسيي من غير صحاب..اجدع بياما.. ياريسي ولاي مرشد..طلقه جوه مسدسي عين الحسود..فيها عود مولع يحرقك..هتقول حزين طب بس مين..هيصدقك سيبك ياصحبي اصل الكلام دا هيخنقك.. ارمي الحمول علي طول علي اللي بيرزقك يابلدنا..يابلد العز خمسه عليكي يااسكندرية دا رايسك..عمرو الزوز..علي الجد وزير الحنيه غربال باسمك تتشرف..يالي موصلها..العالميه كلها نفسها تتعرف علي الزوز زعيم الرجوليه.. العب قدامنا وهات ابطال..مبتجيبش عاهات جهزين جهزين
دحنا محاربين ومعانا صندوق طلقات دقين علي ايدنا تابوت.

أخبار تهمك

موسيماني يحسم موقفه من ضم حارس جديد للأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

تعليق ناجلسمان على ارتباطه بتدريب ريال مدريد

منذ ساعتين و 10 دقيقة

عاجل.. أول قرار من باتشيكو بعد تعادل الزمالك أمام أسوان

منذ حوالي 3 ساعات

موسيماني يُهدد نجم الأهلي بدكة البدلاء

منذ ساعتين و 9 دقيقة

عاجل.. الأهلي يحسم صفقة جديدة

منذ 42 دقيقة

باتشيكو يطلب الاستغناء عن مدافع الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل..بيان رسمي يكشف قيمة تعويضات العاملين بالحديد والصلب بعد تصفيتها

منذ حوالي 5 ساعات

الرئيس السيسي: غدًا.. بدء حملة التطعيم باللقاحات للأطقم الطبية وكبار السن

منذ ساعتين و 13 دقيقة

الصحة: غدًا.. مؤتمر صحفي للإعلان عن كافة التفاصيل المتعلقة ببدء التطعيم باللقاحات

منذ أقل من نصف ساعة

نجم الزمالك يرفض الرحيل

منذ أقل من ساعتين

موسمياني يهدد ثنائي الأهلي بالاستبعاد

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل- باتشيكو يعلن تشكيل الزمالك لمواجهة أسوان في الدوري

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل .. الرئيس"السيسي"مشروع تطوير القرى فرصة واعدة للصناعة المصرية

منذ أقل من ساعتين

حفيدة فريد الأطرش تنهار وتكشف عن تعرضها لمرض نادر منعها من الزواج

منذ ساعة

الزمالك يصدر بيانًا عاجلًا بشأن التحكيم

منذ ساعة و 11 دقيقة

عاجل.. إصابة 200 فرد من الحرس الوطني أثناء مراسم تنصيب بايدن

منذ حوالي 23 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:17 م

الصحة: غدًا.. مؤتمر صحفي للإعلان عن كافة التفاصيل المتعلقة ببدء التطعيم باللقاحات

عاجل.. الأهلي يحسم صفقة جديدة

10:03 م

نجم الزمالك يرفض الرحيل

09:07 م

موسيماني يُهدد نجم الأهلي بدكة البدلاء

08:36 م

الزمالك يصدر بيانًا عاجلًا بشأن التحكيم

09:34 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 4.. طلاق مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 25.. «أوان الورد» «قنبلة» وحيد حامد.. و«فتنة» المتشددين.. و«حكمة» البابا شنودة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: إلى جيل الفن النظيف.. «البوسة مش انحلال»