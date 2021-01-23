الرئيس السيسي: غدًا.. بدء حملة التطعيم باللقاحات للأطقم الطبية وكبار السن

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كشف الرئيس عبد الفتاح السيسي موعد بدء حملة التطعيم للقاحات بفيروس كورونا.



وقال "السيسي" خلال كلمته في ختام جولته أثناء افتتاح محطة الفيروز للاستزراع السمكي والتي أذاعتها فضائية "اكسترا نيوز" اليوم السبت إنه بداية من غدًا الأحد سيتم حملة التطعيم باللقاحات للأطقم الطبية وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.









