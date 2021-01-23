"التطعيم يبدأ غدا".. تفاصيل حديث السيسي مع الإعلاميين عن لقاح كورونا (فيديو)

السبت 23/يناير/2021 - 08:29 م
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
داليا الحسين
قال الإعلامي أحمد موسى، إنه يعتذر عن التأخير لمدة ساعة، لأنه كان مع الرئيس السيسي في سيناء، لافتتاح مشروع الفيروز للاستزراع السمكي بشرق التفريعة بمحافظة بورسعيد، مردفًا: "مينفعش يوم زي دا لا أكون معكم على الهواء".

وتابع موسى خلال تقديم برنامج"على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن الرئيس السيسي تحدث مع الوفد الإعلامي قبيل الافتتاح لمدة 10 دقائق، وتطرق إلى الحديث عن تطعيم لقاح كورونا.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى، أن الرئيس السيسي أوضح أن التطعيم بلقاح كورونا سوف يبدأ غدًا للأطقم الطبية يليهم أصحاب الأمراض المزمنة ومن ثم المراحل العمرية المختلفة.

ولفت موسى إلى أن الرئيس أكد وجود أكثر من تعاقد على لقاحات لفيروس كورونا ولكنه لم يحدد أسماء اللقاحات المتعاقد عليها.


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