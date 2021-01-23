كارلوس عازار عن دوره في حادث قلب: جزء من الشخصية يشبهني

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فاجأ النجم اللبناني كارلوس عازار، محبيه بالمشاركة في مُسلسله الدراميّ الجديد "حادث قلب" الذي تُشاركه فيه دور البطولة الممثلة ستيفاني عطا الله.



المُسلسل من إنتاج شركة GR8 Production ومُنتجة مُنفّذة مي أبي رعد، وينتمي للدراما الاجتماعيّ الرومانسية، ويطل فيه عازار بشخصية شاب لديه عزة نفس ولم تتأثر بالظروف الصعبة التي فرضت عليه، من ظروف اجتماعيّة وعائليّة صعبة، وهذا ما أجبره على ترك دراسته الجامعيّة والعمل كسائق لسيّارة أجرة.



وتلعب الصدفة دوراً كبيراً في حياته وتُغيّر مجرى أحداثها، فنشهد ولادة قصّة مُشوّقة بكلّ عناصرها.



وأعرب كارلوس عازار عن سعادته الكبيرة بالتعاون مع شركة GR8 Production ومع فريق العمل كافّة، كما شوق جمهوره بأن الشخصيّة التي سيلعبها تحمل الكثير من جراح الطفولة التي صقلتها وميّزتها.



وأكد على أن بعض جوانب الشخصيّة تُحاكي شخصيّته الحقيقيّة إلا أن البعض الآخر لا يُشبهه أبداً.



من جانب آخر، تألق النجم كارلوس في مسلسل لاحكم عليه من بطولة قصي خولي، وجسد شخصية صعبة جدا قدمها بأداء رائع، وهو شاب مصاب بمرض اضطراب ثنائي القطب.



ومن جانبه، توجه له النجم السوري قصي خولي، برسالة تهنئة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، متمنيا له التوفيق.



يُذكر أنّ مُسلسل "حادث قلب" سيبدأ عرضه في الـ24 من الشهر الجاري عبر شاشة الـMtv اللبنانيّة، وهو من إخراج رندة علم وكتابة وليد زيدان. ويُشارك فيه مجموعة من أهمّ وجوه الدراما نذكر من بينهم: وسام صليبا ويارا فارس وعلي الخليل وكريستين شويري وكارول عبّود وطوني مهنا وداليدا بارود وهند خضرا وعصام مرعب.

