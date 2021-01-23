بمشاركة النني.. آرسنال يودع كأس الاتحاد الإنجليزي

السبت 23/يناير/2021 - 08:09 م
بوابة الفجر
ودع أرسنال حامل اللقب بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بعد الخسارة 1-صفر أمام ساوثهامبتون بهدف سجله المدافع غابرييل بطريق الخطأ في مرماه يوم السبت.

وانتهت رحلة أرسنال، الذي توج باللقب بعد الفوز على تشيلسي في أغسطس الماضي، بعد خطأ دفاعي متكرر لفريق المدرب ميكل أرتيتا.

واستحق ساوثهامبتون التقدم بهدف في الدقيقة 42 عندما أرسل كايل ووكر-بيترز الظهير الأيمن كرة عرضية منخفضة حولها غابرييل بطريق الخطأ في مرمى الحارس بيرند لينو.

وكاد أرسنال أن يستقبل الهدف الثاني لكن المهاجم داني إنغز أهدر أكثر من فرصة للتسجيل. وضغط أرسنال في الشوط الثاني بشكل أكبر لكن ساوثهامبتون حافظ على نظافة شباكه ليتأهل لمواجهة وولفرهامبتون واندررز.

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