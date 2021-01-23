طرح الإعلان الرسمي لفيلم "شاومينج"

السبت 23/يناير/2021 - 09:43 م
بوابة الفجر
مي مرسي
طرح الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، الإعلان الرسمي لفيلم "شاومينج".

ومن المقرر عرض الفيلم خلال شهر يناير الجاري، والذي تم تأجيله أكثر من مرة لظروف مختلفة.

فيلم "شاومينج" يشارك به عدد من الفنانين بجانب بيومي فؤاد منهم صلاح عبد الله ونشوى مصطفى وسامى مغاورى وأحمد حلاوة، وأحمد سلطان، وسارة درزاوى وطاهر أبو ليلة وياسر الطوبجى من تأليف أشرف حسنى، وإخراج شادى أبو شادى ويتحدث الفيلم عن امتحانات الثانوية العامة وما يحدث بها من غش بالإمتحانات.



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