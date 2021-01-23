قطر تهزم البحرين 28 - 23 في الدور الرئيسي بكأس العالم لليد

فاز منتخب قطر على نظيره منتخب البحرين، في المباراة التي جمعت بينهما، السبت، في الجولة الثانية للمجموعة الثانية بالدور الرئيسي لبطولة العالم - مصر 2021، بنتيجة 28 - 23.





جاء الشوط الأول من المباراة المقامة على الصالة الرئيسية بستاد القاهرة الدولي، متكافئا بين المنتخبين، حيث تقاسم الفريقين السيطرة على مجريات الأمور في شوط حسمه منتخب البحرين بنتيجة 14 - 13.





واختلفت الأمور في الشوط الثاني، بعد أن استعاد منتخب العنابي زمام الأمور، بعد تألق معظم لاعبيه، وعلى رأس حارس المرمى المخضرم دانيجل ساريك، صاحب الـ43 عاماً، ليحسم منتخب قطر ديربي الخليج بفارق 5 أهداف.





وحصد جائزة رجل المباراة رافائيل كابوتي لاعب منتخب قطر، بعد أن ساهم في فوز فريقه، وحصد أول نقطتين في الدور الرئيسي.





بهذا الفوز قفز المنتخب القطري إلى المركز الثالث مؤقتاً برصيد 4 نقاط، قبل مواجهتي نفس الجولة التي يلتقي خلالها منتخب الأرجنتين بنظيره الكرواتي، بينما يواجه المنتخب الياباني نظيره الدنماركي.





ويختتم المنتخب القطري مواجهاته بمواجهة المنتخب الأرجنتيني، الاثنين، بينما يلتقي منتخب البحرين بنظيره الياباني، في الجولة الثالثة والأخيرة للدور الرئيسي لبطولة مصر 2021.



