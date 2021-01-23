أستاذ جامعي: كورونا أشد خطرًا على أصحاب الأمراض المزمنة (فيديو)

السبت 23/يناير/2021 - 08:03 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
قال الدكتور حسام قنديل، أستاذ أمراض القلب بكلية طب جامعة القاهرة، إن هاجس فيروس كورونا المستجد وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة أصبح حديث كل بيت في مصر، خاصة وأن أصحاب الأمراض المزمنة مثل السكري والقلب والرئة والكلى هم أكثر عرضة لخطر الإصابة بالفيروس المستجد ومضاعفاته، على الرغم من أن معظم الأشخاص الذين يعانون من كورونا يتعافون، لكن الأشخاص المصابين بأمراض مزمنة هم الأعلى خطرًا.

وأوضح "قنديل"، خلال مداخلة هاتفية مع الاعلاميتين أمينة مهدي وإيناس الليثي، في برنامج "صحتك بالدنيا"، المذاع على قناة "cbc"، أن أصحاب الأمراض المزمنة يحتاجون لحماية خاصة وإجراءات وقائية أكثر من غيرهم من الأشخاص الطبيعيين، وأفضل طرق الحماية هي العزلة الذاتية والحفاظ على المسافة بين الأشخاص ولا تقل عن متر خاصة مع المصابين بأعراض تنفسية، فضلًا عن ممارسة أي نشاط رياضي خفيف لمدة 3 مرات أسبوعيًا على الأقل، مع ضرورة الالتزام بتناول الطعام الصحي، والتقليل من تناول السكريات والأطعمة المصنعة، والأملاح والمشروبات التي تحتوي على كافيين كالقهوة، والإقلاع عن التدخين حال كانوا من المدخنين.

وتابع: "مشكلة فيروس كورونا المستجد أنه قد يتسبب في التهاب رئوي حاد قد يصل إلى فشل في الجهاز التنفسي، وهذا يحتاج إلى جهاز تنفس صناعي وسرير رعاية مركزة التي نعاني من عدم توفيرها بأعداد كافية، إضافة إلى أنه يحتاج إلى مضادات فيروسات غالية الثمن معظمها مستورد من الخارج، لذلك موضوع الوقاية والحجر الصحي هو الحل في ظل ضعف إمكانياتنا.

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