الزراعة: مصر الأولى على مستوى الشرق الأوسط وإفريقيا في إنتاج الأسماك من المزارع

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قال الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن الدولة قامت بجهود كبيرة في مجال توفير البروتين الحيواني، سواء من خلال التوسع الأفقي كإنشاء مزارع جديدة، أو التوسع الرأسي كاستصلاح أراضي جديدة.



وأشار "القرش"، خلال حواره ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء السبت، إلى أن الدولة مهتمة بالاستزراع السمكي بشكل كبير، لافتا إلى ان مصر الأولى في إنتاج أسماك المزارع على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا، منوها بأن إنتاج مصر من المزارع السمكية يصل إلى 1.6 مليون طن.



وأضاف أن إجمالي إنتاج مصر من الأسماك يصل إلى 2 مليون طن، منوها بأن مصر تغطي احتياجاتها من أسماك المائدة الرئيسية وهما البلطي والبوري

