الكهرباء: ما حدث في القطاع إعجاز على أرض الواقع.. وأصبحنا مركز لتبادل الطاقة

السبت 23/يناير/2021 - 08:01 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
قال أيمن حمزة، المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء، إن ما حدث في قطاع الكهرباء خلال السنوات الماضية يمثل إعجاز على أرض الواقع، مشيرًا إلى أنه تم إضافة منذ 2014 وحتى الآن أكثر من 28 ألف ميجاوات.

وأضاف "حمزة" في اتصال هاتفي مع الإعلامية رانيا هاشم ببرنامج "مانشيت" المذاع على فضائية "اكسترا نيوز" اليوم السبت أن العجز في الكهرباء حتى عام 2014 وصل إلى 20%.

وأشار إلى أن مصر أصبحت بمثابة مركز لتبادل الطاقة وهذا بفضل دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي والقيادة السياسية للقيام بخطط التطوير والتحديث والتحول من الشبكة النمطية إلى الذكية.

وأوضح أنه تم إضافة أربع محولات تنتج أربع أضعاف ما كان يتم إنتاجه من قبل، كما أنه تم لأول مرة الربط الكهربائي مع السودان وخطط للربط مع أوروبا بالإضافة إلى وجود مراكز التميز في الطاقة المتجددة.

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