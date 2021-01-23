إيتال ديزاين تستعد لإنتاج سيارة جديدة مستوحاه من "DeLorean" الكلاسيكية

تتجهز إيتال ديزاين لإنتاج سيارة جديدة مستوحاه من سيارتها الكلاسيكية "DeLorean DMC-12 ".





حيث تعتبر هذه السيارة الكلاسيكية المميزة، من السيارات القليلة التي تحافظ على رونقها لعقود من الزمن.





ولعبت DeLorean DMC-12 من أدوار البطولة في أفلام كلاسيكية، ولا تزال السيارة تلفت هواة السيارات الكلاسيكية والحديثة على حد سواء بتصميمها الذي يجمع بين عدة أساليب في قالب واحد.



