إيتال ديزاين تستعد لإنتاج سيارة جديدة مستوحاه من "DeLorean" الكلاسيكية

السبت 23/يناير/2021 - 07:46 م
DeLorean
DeLorean
تتجهز إيتال ديزاين لإنتاج سيارة جديدة مستوحاه من سيارتها الكلاسيكية "DeLorean DMC-12".

حيث تعتبر هذه السيارة الكلاسيكية المميزة، من السيارات القليلة التي تحافظ على رونقها لعقود من الزمن.

ولعبت DeLorean DMC-12 من أدوار البطولة في أفلام كلاسيكية، ولا تزال السيارة تلفت هواة السيارات الكلاسيكية والحديثة على حد سواء بتصميمها الذي يجمع بين عدة أساليب في قالب واحد.

تدرك شركة التصميم إيتال ديزاين ذلك، وفي حين تشتهر الشركة بالعديد من الأعمال المميزة لسيارات حديثة فإن مشروعها الجديد لسيارة عصرية مستمدة من DMC-12 تمكن بالفعل من لفت أنظار بعد أن أطلقت الشركة تشويقات للسيارة على مواقع التواصل الاجتماعي، ويترقب الجمهور كشف إيتال ديزاين عن سيارتها الجديدة في غضون أسابيع.

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عربية سيارة كلاسيكية سيارة جديدة سيارة DeLorean DMC 12 DeLorean

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