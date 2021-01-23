إسبانيا تتغلب على أوروجواي في كأس العالم لكرة اليد

السبت 23/يناير/2021 - 07:52 م
بوابة الفجر
حقق منتخب إسبانيا فوزًا غاليًا منتخب أوروجواي في الجولة الثانية للدور الرئيسي بالمجموعة الأولى لبطولة العالم لكرة اليد مصر 2021 ، بنتيجة 38-23.

انتهى الشوط الأول بتفوق كبير لإسبانيا بنتيجة 24-12 مع محاولة أوروجواي تقليل الفارق.

وفي الشوط الثاني استمرت سيطرة إسبانيا على اللقاء واتسع الفارق حتى أنهى الماتادور المباراة لصالحه بنتيجة 38-23.

وحصل أيتور أرينو بينجوتشيا لاعب إسبانيا على جائزة رجل اللقاء بعد تسجيله 8 أهداف في المباراة.

بهذه النتيجة اقتربت إسبانيا من التأهل للدور ربع النهائي بعد أن وصلت للنقطة السابعة في صدارة المجموعة الأولى بالدور الرئيسي من انتصارين على ألمانيا وأوروجواي ويتبقى لها مباراة أمام المجر يوم الإثنين المقبل في ختام مباريات الدور الرئيسي، بينما تجمد رصيد أوروجواي بدون نقاط في المركز الأخير من خسارتين أمام بولندا وإسبانيا، وتلعب أوروجواي أمام البرازيل في الجولة الأخيرة.

وتلعب بعد قليل في السابعة مساء بتوقيت القاهرة لنفس الدور بهذه المجموعة المجر ضد بولندا ثم يختتم اليوم في التاسعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة بلقاء ألمانيا ضد البرازيل.

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