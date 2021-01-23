أسعار الذهب ترتفع 5 جنيه في الجرام خلال تعاملات اليوم السبت 23-1-2021

سجلت اسعار الذهب في مصر ارتفاعات قوية خلال تعاملات اليوم السبت متأثر بصعود طفيف في سعر الذهب العالمي.

وزاد سعر جرام الذهب في مصر بنحو 5 جنيه مقارنة بتعاملات الأمس الجمعة.

وبعد هذه الزيادات وصل سعر ن سعر جرام الذهب عيار 21 ارتفع اليوم إلى 812 جنيهًا، مقابل 807 جنيهات بالأمس.

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 700 جنيه، وعيار 24 إلى 927 جنيهًا، فيما سجل الجنيه الذهب نحو 6481 جنيهًا