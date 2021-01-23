أسعار الذهب ترتفع 5 جنيه في الجرام خلال تعاملات اليوم السبت 23-1-2021

السبت 23/يناير/2021 - 07:51 م
اسعار الذهب في مصر
اسعار الذهب في مصر
الفجر الاقتصادي

سجلت اسعار الذهب في مصر ارتفاعات قوية خلال تعاملات اليوم السبت متأثر بصعود طفيف في سعر الذهب العالمي.

 

 

وزاد سعر جرام الذهب في مصر بنحو 5 جنيه مقارنة بتعاملات الأمس الجمعة.

 

 

وبعد هذه الزيادات وصل سعر ن سعر جرام الذهب عيار 21 ارتفع اليوم إلى 812 جنيهًا، مقابل 807 جنيهات بالأمس.

 

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 700 جنيه، وعيار 24 إلى 927 جنيهًا، فيما سجل الجنيه الذهب نحو 6481 جنيهًا

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