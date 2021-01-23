في ذكرى ميلاده.. تعرف على أبرز المحطات في حياة سعيد عبدالغني

السبت 23/يناير/2021 - 09:19 م
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
يحتفل الوسط الفني اليوم بذكرى ميلاد الفنان الراحل سعيد عبدالغني، الذي ولد في 23 يناير عام 1938، بقرية "نوسا البحر" بمركز "اجا" التابعة لمحافظة الدقهلية.

و تخرج سعيد عبد الغني، من كلية الحقوق عام 1958، ثم اتجه إلى العمل الصحفي من خلال جريدة "الأهرام" بالقسم الفني، وترقى حتى أصبح رئيس القسم، وبسبب تعدد لقاءاته وحواراته مع الممثلين والمخرجين كان ذلك بداية الالتحاق بمجال التمثيل ودخولة الوسط الفني.

حيث بدأ سعيد عبد الغني، حياته الفنية على خشبة المسرح، وشارك في بطولة مسرحيتي "القرار" و"جبل مغناطيسي" على مسرح الطليعة عام 1973، وكانت مشاركته السينمائية الأولى في العام التالي من خلال فيلم "الفاتنة والصعلوك".

ثم توالت أعمال سعيد عبد الغني السينمائية والدرامية والمسرحية، وقدّم ما يزيد عن 124 عملا خلال مشواره الفني، وابرز الاعمال التي شارك فيها فيلم "المذنبون"، و"إحنا بتوع الأوتوبيس"، و"حبيبي دائما"، و"حدوتة مصرية"، و"زوج تحت الطلب"، و"امرأة واحدة لا تكفي".

اما الأعمال الدرامي فشارك سعيد عبدالغني في العديد من الأعمال منهم "الفرسان"، و"الثعلب"، و"رُد قلبي"، و"شمس الأنصاري"، و"أولاد الليل" وغيرها.

تاريخ سعيد عبد الغنى الفنى، كلل بتكريمات وجوائز عدة، منها وسام الدولة من الطبقة الأولى للفنون، جائزة أفضل ممثل عن أيام الغضب.

وفى الثامن عشر من شهر يناير لعام 2019، غيب الموت الفنان سعيد عبد الغنى، عقب إصابته بالتهاب رئوى حاد، حيث منع الأطباء الزيارة عنه لخطورة حالته.

وكانت أخر أعمال الفنان الراحل سعيد عبد الغني، مسلسل "ولاد السيدة" عام 2015، مع نخبة كبيرة من النجوم وأبرزهم الفنان طارق لطفي، محمد كريم، عبدالرحمن أبو زهرة، عفاف شعيب، لطفي لبيب، وبثينة رشوان، تأليف مجدي الإبياري، وإخراج هاني إسماعيل.

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