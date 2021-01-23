دعاء سهيل: الكرش أخطر انواع السمنة لهذا السبب

السبت 23/يناير/2021 - 07:40 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
قالت الدكتورة دعاء سهيل، خبيرة التغذية، إن سمنة البطن أو الكرش هي أخطر انواع السمنة، لأن البطن تضم اهم الأجهزة في جسم الأنسان، ولا يمكن أن تقوم هذه الأجهزة بدورها على أكمل وجه في وجود خلايا دهنية.

وتابعت "سهيل"، خلال حوارها مع الإعلامية دينا رامز ببرنامج "ست الستات"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء السبت، أن الشخير الحميد سببه الخلايا الدهنية، وعند التخلص من زيادة الوزن يتم التخلص من الشخير، والنوم المتقطع.

ولفتت، خبيرة التغذية، إلى أن خفض الوزن يقضي على النهجان أثناء طلوع السلم أو بذلك أي مجهود، ويؤدي إلى حياة صحية تمامًا، مشيرة إلى أن هناك 33 كورسًا علاجيًا تصلح لكل أنواع السمنة، ولكل الفئات العمرية، وامنة تمامًا على الصحة.

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