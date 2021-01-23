هل كورونا يُصيب القلب؟.. استشاري بجامعة القاهرة يُجيب (فيديو)

السبت 23/يناير/2021 - 07:37 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
قال الدكتور حسام قنديل، أستاذ أمراض القلب بكلية طب جامعة القاهرة، إن فيروس كورونا يمكنه إصابة خلايا القلب والتكاثر فيها، مشيرًا إلى أن الفيروس قادر أيضًا على تغيير النشاط الجيني لخلايا القلب المصابة به، حيث يُشكل كوفيد 19 خطرًا أكبر على الأشخاص الذين يعانون من حالات كامنة.

وأوضح "قنديل"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميتين أمينة مهدي وإيناس الليثي، في برنامج "صحتك بالدنيا"، المذاع على قناة "cbc"، أن فيروس كورونا الجديد هو مرض تنفسي، مما يعني أنه يؤثر في الغالب على الرئتين، ولكن عندما لا تعمل الرئتان بكامل قوتها يضطر القلب إلى العمل بجهد أكبر لضخ الدم الغني بالأكسجين حول الجسم، ويمكن أن يكون هذا الضغط الإضافي خطيرًا على الأشخاص المصابين بأمراض القلب.

وتابع: "قد يكون كبار السن الذين يعانون من أمراض القلب مُعرضين بشكل خاص لخطر الإصابة بفيروس كورونا، ولكن إذا كنت تُعاني من أمراض القلب في أي عمر فيجب أن تكون على دراية بالمخاطر المحتملة من فيروس كورونا، وكذلك يمكن لأي شخص يُعاني من أمراض القلب بما في ذلك المرضى الأصغر سنًا أن يكون عرضة للإصابة بالفيروس أيضا".

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