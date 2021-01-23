الغرفة التجارية": ارتفاع الطلب على العديد من اصناف الأسماك المصرية بالدول الأوروبية

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قال النائب أحمد جعفر، رئيس شبعة الأسماك بالغرفة التجارية وعضو مجلس النواب، إن مشروع الفيروز للاستزراع السمكي بشرق التفريعة بمحافظة بورسعيد سيساهم في توفير الأسماك بأسعار مناسبة.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم السبت، أن سعر البلطي يتراوح بين 18 إلى 22 جنيهًا للكيلو وذلك في أسعار الجملة.





وأشار رئيس شبعة الأسماك بالغرفة التجارية أن هناك فجوة بين ما تستهلكه مصر وما تنتجه بنحو 25% من الأسماك، مشيرا إلى أن الأسماك المصرية مطلوبة في العديد من الدول الأوروبية.

