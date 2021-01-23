برشلونة يخطط لخطف نجم باريس سان جيرمان

السبت 23/يناير/2021 - 07:33 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن مسئولي برشلونة الإسباني وجهوا أنظارهم تجاه إحد الصفقات المجانية من باريس سان جيرمان الفرنسي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وألمحت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية أن الإسباني خوان بيرنات نجم باريس سان جيرمان الفرنسي من ضمن جدول أعمال برشلونة منذ فترة طويلة.

وأفادت الصحيفة الإسبانية بأن عقد بيرنات مع باريس سان جيرمان ينتهي في الصيف المقبل ويعاني النجم الإسباني من إصابة خطيرة في الركبة لذلك لا يخطط النادي الفرنسي لتجديد عقده.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن الإدارة الرياضية في برشلونة ترى بيرنات بديلًا جيدًا لجوردي ألبا لا سيما وأن النادي الكتالوني في طريقه للاستغناء عن جونيور فيربو في الموسم الحالي.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن إدارة برشلونة الحالية والمرشحين في الانتخابات يضعون الصفقات المجانية كأولوية  بسبب معاناة النادي الكتالوني من الأزمة الإقتصادية التي خلفها تفشي وباء فيروس كورونا المستجد.

 
 

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