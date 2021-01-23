موسيماني يحسم موقفه من ضم حارس جديد للأهلي





حسم المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، موقفه من التعاقد مع حارس مرمى خلال الفترة الجارية من الانتقالات الشتوية.





رفض المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، فكرة تعاقد مسؤولي القلعة الحمراء مع حارس مرمى جديد في سوق الشتاء الجاري.





وأكد موسيماني للجنة التخطيط بالنادي الأهلي برئاسة محسن صالح، ثقته في إمكانيات الثلاثي محمد الشناوي وعلى لطفى ومصطفى شوبير المقيدين بقائمة المارد الأحمر.





من جانبه طلب المدرب الجنوب إفريقي من مسؤولي لجنة التخطيط بالنادي الأهلي، تأجيل النقاش فى هذا الملف إلى نهاية الموسم الحالي، لعدم احتياج الفريق لحارس جديد فى هذا التوقيت.



