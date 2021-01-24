أبرزها إنشاء صندوق تحيا مصر.. "لجان البرلمان" تواصل اجتماعاتها لمناقشة عدد من مشروعات القوانين

تواصل عدد من اللجان النوعية بمجلس النواب، اليوم الأحد، عقد اجتماعاتها، وذلك لمناقشة عدد من مشروعات القوانين والملفات الهامة علي طاولة إجتماعات اللجان.





ومن المُقرر أن تعقد لجنة الخطة والموازنة، برئاسة النائب فخري الفقي، اجتماعين لها، حيث يناقش الإجتماع الأول: قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 2015، بإنشاء صندوق تحيا مصر.





ويناقش الإجتماع الثاني، للجنة، قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بإعفاء عوائد السندات التي تطرح للاكتتاب في الخارج من كافة الرسوم والضرائب.





كما تعقد لجنة الشؤون الدينية والأوقاف برئاسة الدكتور علي جمعة، اجتماعها، وذلك لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إنشاء صندوق الوقف الخيري، بالإشتراك مع مكتبي لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة.





فيما تعقد لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة وذوي الإعاقة، برئاسة الدكتور عبدالهادي القصبي، اجتماعها، وذلك المناقشة بيان وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي الذي تم عرضه علي المجلس بجلسته المعقودة، الإثنين الماضي، وذلك لمتابعة عمل الوزارة والتأكد من تنفيذ ما أدلي به الوزير من إيضاحات علي أرض الواقع، بالإشتراك مع مكتب لجنة الشؤون الاقتصادية.





وفي السياق ذاته، تستكمل لجنة السياحة والطيران المدني، برئاسة النائبة نورا علي، مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإنشاء البوابة المصرية للعمرة وتنفيذ الشركات السياحية رحلات العمرة، والتي انتهت اللجنة من نظره في الفصل التشريعي السابق، وأعدت عنه تقرير لم يتسن عرضه علي المجلس بهيئته السابقة، وقد أبدت الحكومة تمسكها به في بداية الفصل التشريعي الحالي وفقًا لنص المادة 180 من قانون اللائحة الداخلية للمجلس، وذلك بالإشتراك مع مكاتب لجان الدفاع والأمن القومي، الخطة والموازنة، والشؤون الدستورية والتشريعية.





كما تناقش لجنة الإدارة المحلية برئاسة النائب أحمد السجيني، في اجتماعها، عرض قانون المحال العامة، رقم 154 لسنة 2019، ولائحة التفيذية.





بينما تناقش لجنة حقوق الإنسان برئاسة النائب طارق رضوان، خلال اجتماعها، وضع إطار تنظيمي لتفعيل خطة عمل اللجنة خلال دور الإنعقاد الحالي.





ومن المُقرر أن تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، اليوم الأحد، الاستماع إلى بيان كل من: وزير الموارد المائية والري الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير، وزير القوى العاملة محمد سعفان، ووزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج السفيرة نبيلة مكرم، وزير الخارجية والطيران المدنى محمد منار عنبة، عن موقف الوزارات بشأن تنفيذ برنامج الحكومة.



