أبرزها إنشاء صندوق تحيا مصر.. "لجان البرلمان" تواصل اجتماعاتها لمناقشة عدد من مشروعات القوانين

الأحد 24/يناير/2021 - 05:53 ص
أرشيفية
أرشيفية
دينا إبراهيم
تواصل عدد من اللجان النوعية بمجلس النواب، اليوم الأحد، عقد اجتماعاتها، وذلك لمناقشة عدد من مشروعات القوانين والملفات الهامة علي طاولة إجتماعات اللجان.

ومن المُقرر أن تعقد لجنة الخطة والموازنة، برئاسة النائب فخري الفقي، اجتماعين لها، حيث يناقش الإجتماع الأول: قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 2015، بإنشاء صندوق تحيا مصر. 

ويناقش الإجتماع الثاني، للجنة، قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بإعفاء عوائد السندات التي تطرح للاكتتاب في الخارج من كافة الرسوم والضرائب.

كما تعقد لجنة الشؤون الدينية والأوقاف برئاسة الدكتور علي جمعة، اجتماعها، وذلك لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إنشاء صندوق الوقف الخيري، بالإشتراك مع مكتبي لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة.

فيما تعقد لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة وذوي الإعاقة، برئاسة الدكتور عبدالهادي القصبي، اجتماعها، وذلك المناقشة بيان وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي الذي تم عرضه علي المجلس بجلسته المعقودة، الإثنين الماضي، وذلك لمتابعة عمل الوزارة والتأكد من تنفيذ ما أدلي به الوزير من إيضاحات علي أرض الواقع، بالإشتراك مع مكتب لجنة الشؤون الاقتصادية.

وفي السياق ذاته، تستكمل لجنة السياحة والطيران المدني، برئاسة النائبة نورا علي، مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإنشاء البوابة المصرية للعمرة وتنفيذ الشركات السياحية رحلات العمرة، والتي انتهت اللجنة من نظره في الفصل التشريعي السابق، وأعدت عنه تقرير لم يتسن عرضه علي المجلس بهيئته السابقة، وقد أبدت الحكومة تمسكها به في بداية الفصل التشريعي الحالي وفقًا لنص المادة 180 من قانون اللائحة الداخلية للمجلس، وذلك بالإشتراك مع مكاتب لجان الدفاع والأمن القومي، الخطة والموازنة، والشؤون الدستورية والتشريعية.

كما تناقش لجنة الإدارة المحلية برئاسة النائب أحمد السجيني، في اجتماعها، عرض قانون المحال العامة، رقم 154 لسنة 2019، ولائحة التفيذية.

بينما تناقش لجنة حقوق الإنسان برئاسة النائب طارق رضوان، خلال اجتماعها، وضع إطار تنظيمي لتفعيل خطة عمل اللجنة خلال دور الإنعقاد الحالي. 

ومن المُقرر أن تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، اليوم الأحد، الاستماع إلى بيان كل من: وزير الموارد المائية والري الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير، وزير القوى العاملة محمد سعفان، ووزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج السفيرة نبيلة مكرم، وزير الخارجية والطيران المدنى محمد منار عنبة، عن موقف الوزارات بشأن تنفيذ برنامج الحكومة.

وكان قد ألقي الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، أول بيان حكومي في الفصل التشريعي الجديد أمام مجلس النواب، في الجلسة العامة، الأسبوع الماضي، متضمنًا عرض نتائج تنفيذ برنامج "مصر تنطلق"، والذى عرضته الحكومة أمام المجلس السابق والذى يتضمن خطة عمل لمدة ٦ سنوات من عام ٢٠١٨-٢٠٢٢.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

حنفى الجبالى بوابة الفجر المستشار حنفي الجبالي الفجر

أخبار تهمك

عاجل.. الأهلي يحسم صفقة جديدة

منذ حوالي 8 ساعات

عرض صفقتان بالمجان على برشلونة

منذ حوالي 6 ساعات

موسيماني يُهدد نجم الأهلي بدكة البدلاء

منذ حوالي 10 ساعات

نجم الزمالك يرفض الرحيل

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل- باتشيكو يعلن تشكيل الزمالك لمواجهة أسوان في الدوري

منذ حوالي 14 ساعة

باتشيكو يطلب الاستغناء عن مدافع الزمالك

منذ حوالي 13 ساعة

الصحة: غدًا.. مؤتمر صحفي للإعلان عن كافة التفاصيل المتعلقة ببدء التطعيم باللقاحات

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل..بيان رسمي يكشف قيمة تعويضات العاملين بالحديد والصلب بعد تصفيتها

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. إصابة 200 فرد من الحرس الوطني أثناء مراسم تنصيب بايدن

منذ يوم

عاجل.. مصادر تكشف لـ"الفجر" عن استعدادات التعليم لامتحانات الثانوية العامة

منذ حوالي 4 ساعات

حفيدة فريد الأطرش تنهار وتكشف عن تعرضها لمرض نادر منعها من الزواج

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. أول تعليق من صفقة الأهلي الجديدة

منذ حوالي 7 ساعات

أول تعليق من المطرب محمد منير على حالته الصحية

منذ حوالي 6 ساعات

ميدو ينتقد بيان اتحاد الكرة بخصوص التحكيم

منذ حوالي 3 ساعات

موسمياني يهدد ثنائي الأهلي بالاستبعاد

منذ حوالي 12 ساعة

الزمالك يصدر بيانًا عاجلًا بشأن التحكيم

منذ حوالي 9 ساعات

موضوعات متعلقة

الأحد.. "قوى عاملة النواب" تناقش تعديلات قانون الخدمة المدنية

"خارجية النواب" تناقش جهود "الأوقاف" الدولية غدا

الأسبوع المقبل.. "مشروعات البرلمان" تناقش قانون تنمية القطاع

غدا.. "خطة النواب" تناقش مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد

غدًا.. "زراعة النواب" تستكمل مناقشة قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية

غداً.. "دينية النواب" تستكمل مناقشة مشروع قانون إنشاء هيئتي أوقـاف "الكاثوليكية" و"الإنجيلية"

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:03 ص

أول تعليق من المطرب محمد منير على حالته الصحية

باتشيكو يطلب الاستغناء عن مدافع الزمالك

05:31 م

موسيماني يُهدد نجم الأهلي بدكة البدلاء

08:36 م

نجم الزمالك يرفض الرحيل

09:07 م

عاجل.. الأهلي يحسم صفقة جديدة

10:03 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 4.. طلاق مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 25.. «أوان الورد» «قنبلة» وحيد حامد.. و«فتنة» المتشددين.. و«حكمة» البابا شنودة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: إلى جيل الفن النظيف.. «البوسة مش انحلال»