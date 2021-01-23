وزير المجالس النيابية: البرلمان سيقر لائحة "الشيوخ" قريبًا

السبت 23/يناير/2021 - 07:28 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
قال المستشار علاء فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، إن مجلس النواب هو مجلس منتخب عن الشعب ويعبر عن الإرادة الشعبية، مشيرًا إلى أن جلسات الاستماع التي يتم إجرائها البرلمان مع رئيس الحكومة والوزراء هو أمر طبيعي باعتباره سلطة رقابة عليها.

وأضاف "فؤاد" في اتصال هاتفي مع الإعلامية رانيا هاشم ببرنامج "مانشيت" المذاع على فضائية "اكسترا نيوز" اليوم السبت أن هذه الجلسات تأتي لاستعراض ما تم تنفيذه وفق جدول زمني محدد، موضحًا أن وزارة المجالس النيابية تمثل حلقة الوصل بين الحكومة ومجلس النواب.

وأشار إلى أن الوزراء لا يتأخرون وبمجرد إخطارهم يتم حضورهم إلى البرلمان وهناك تكليف من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بتقديم أقصى درجات التعاون مع المجلس، مبينًا أن مجلس الشيوخ لم ينعقد لعدم ظهور لائحة المجلس حتى الآن ومجلس النواب سيقرها قريبًا.

وتابع أن وزراء الزراعة والري والقوى العاملة والهجرة والخارجية والطيران والبيئة والثقافية سيقدمون بيانات بعمل وزارتهم هذا الأسبوع، حيث تشهد هذه الجلسات مناقشات ثرية، لافتًا إلى أن قانون العمل من بين مشروعات القوانين التي ستعرضها الحكومة على البرلمان.


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