انقطاع الكهرباء غدًا عن تسع مناطق في الإسكندرية.. تعرف عليهم
السبت 23/يناير/2021 - 07:08 م
دينا حسن- محمد رجب
أعلنت شركة الإسكندرية للكهرباء اليوم السبت عن انقطاع تيار الكهرباء غدًا الأحد عن 9 مناطق في المحافظة، وذلك بسبب أعمال الصيانة.
وقالت إن المناطق هم:
• منطقة السيوف- شارع مصطفى كامل بجوار الصالح والجزار من الساعة التاسعة صباحًا إلى الحادي عشر صباحًا.
• المندرة- شارع السلام شاكوس من مصطفى كامل من الساعة التاسعة صباحًا إلى الحادي عشر صباحًا
• الجمرك- شارع وكالة الليمون من الساعة التاسعة صباحًا إلى الحادي عشر صباحًا.
• أبو قير- خلف خط رشيد سكة حديد- معمورة البلد خلف مدرسة المنار من الساعة التاسعة صباحًا إلى الحادي عشر صباحًا.
• برج العرب- بهيج من الساعة العاشرة صباحًا إلى 12 ظهرًا.
• الإبراهيمية- شارع عباس الحلواني 123- 121- 112 شارع تانيس 61 طريق الجيش من الساعة التاسعة صباحًا إلى الحادي عشر صباحًا.
• محرم بك- شارع البلينا وشارع قنال المحمودية من الساعة التاسعة صباحًا إلى الحادي عشر صباحًا
• البيطاش- شارع سمر مون الملاهي- شارع جزار بسملة من الساعة العاشرة صباحًا إلى 12 ظهرًا.
• العامرية- بجوار البنك من الساعة العاشرة صباحًا إلى 12 ظهرًا
وقالت إن المناطق هم:
• منطقة السيوف- شارع مصطفى كامل بجوار الصالح والجزار من الساعة التاسعة صباحًا إلى الحادي عشر صباحًا.
• المندرة- شارع السلام شاكوس من مصطفى كامل من الساعة التاسعة صباحًا إلى الحادي عشر صباحًا
• الجمرك- شارع وكالة الليمون من الساعة التاسعة صباحًا إلى الحادي عشر صباحًا.
• أبو قير- خلف خط رشيد سكة حديد- معمورة البلد خلف مدرسة المنار من الساعة التاسعة صباحًا إلى الحادي عشر صباحًا.
• برج العرب- بهيج من الساعة العاشرة صباحًا إلى 12 ظهرًا.
• الإبراهيمية- شارع عباس الحلواني 123- 121- 112 شارع تانيس 61 طريق الجيش من الساعة التاسعة صباحًا إلى الحادي عشر صباحًا.
• محرم بك- شارع البلينا وشارع قنال المحمودية من الساعة التاسعة صباحًا إلى الحادي عشر صباحًا
• البيطاش- شارع سمر مون الملاهي- شارع جزار بسملة من الساعة العاشرة صباحًا إلى 12 ظهرًا.
• العامرية- بجوار البنك من الساعة العاشرة صباحًا إلى 12 ظهرًا
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