انقطاع الكهرباء غدًا عن تسع مناطق في الإسكندرية.. تعرف عليهم



وقالت إن المناطق هم:



• منطقة السيوف- شارع مصطفى كامل بجوار الصالح والجزار من الساعة التاسعة صباحًا إلى الحادي عشر صباحًا.



• المندرة- شارع السلام شاكوس من مصطفى كامل من الساعة التاسعة صباحًا إلى الحادي عشر صباحًا

• الجمرك- شارع وكالة الليمون من الساعة التاسعة صباحًا إلى الحادي عشر صباحًا.



• أبو قير- خلف خط رشيد سكة حديد- معمورة البلد خلف مدرسة المنار من الساعة التاسعة صباحًا إلى الحادي عشر صباحًا.



• برج العرب- بهيج من الساعة العاشرة صباحًا إلى 12 ظهرًا.



• الإبراهيمية- شارع عباس الحلواني 123- 121- 112 شارع تانيس 61 طريق الجيش من الساعة التاسعة صباحًا إلى الحادي عشر صباحًا.



• محرم بك- شارع البلينا وشارع قنال المحمودية من الساعة التاسعة صباحًا إلى الحادي عشر صباحًا

• البيطاش- شارع سمر مون الملاهي- شارع جزار بسملة من الساعة العاشرة صباحًا إلى 12 ظهرًا.



• العامرية- بجوار البنك من الساعة العاشرة صباحًا إلى 12 ظهرًا







أعلنت شركة الإسكندرية للكهرباء اليوم السبت عن انقطاع تيار الكهرباء غدًا الأحد عن 9 مناطق في المحافظة، وذلك بسبب أعمال الصيانة.