انقطاع الكهرباء غدًا عن تسع مناطق في الإسكندرية.. تعرف عليهم

السبت 23/يناير/2021 - 07:08 م
بوابة الفجر
دينا حسن- محمد رجب
أعلنت شركة الإسكندرية للكهرباء اليوم السبت عن انقطاع تيار الكهرباء غدًا الأحد عن 9 مناطق في المحافظة، وذلك بسبب أعمال الصيانة.

وقالت إن المناطق هم:

• منطقة السيوف- شارع مصطفى كامل بجوار الصالح والجزار من الساعة التاسعة صباحًا إلى الحادي عشر صباحًا.

• المندرة- شارع السلام شاكوس من مصطفى كامل من الساعة التاسعة صباحًا إلى الحادي عشر صباحًا
• الجمرك- شارع وكالة الليمون من الساعة التاسعة صباحًا إلى الحادي عشر صباحًا.

• أبو قير- خلف خط رشيد سكة حديد- معمورة البلد خلف مدرسة المنار من الساعة التاسعة صباحًا إلى الحادي عشر صباحًا.

• برج العرب- بهيج من الساعة العاشرة صباحًا إلى 12 ظهرًا.

• الإبراهيمية- شارع عباس الحلواني 123- 121- 112 شارع تانيس 61 طريق الجيش من الساعة التاسعة صباحًا إلى الحادي عشر صباحًا.

• محرم بك- شارع البلينا وشارع قنال المحمودية من الساعة التاسعة صباحًا إلى الحادي عشر صباحًا
• البيطاش- شارع سمر مون الملاهي- شارع جزار بسملة من الساعة العاشرة صباحًا إلى 12 ظهرًا.

• العامرية- بجوار البنك من الساعة العاشرة صباحًا إلى 12 ظهرًا


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