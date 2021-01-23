مصرع وإصابة ٨ أشخاص فى حادث إنهيار منزل فى الغربية (صور)

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شهدت منطقة ابو راضى التابعة لمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، اليوم السبت، انهيار منزل مكون من ٥ طوابق مما أدى إلى مصرع ٦ أشخاص وإصابة ٥ آخرين.



وانتقل الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، إلى موقع العقار المنهار بمنطقة أبوراضى، وتم فرض كردون أمني حول العقار المنهار المكون من أربعة طوابق، وحول العقارات المجاورة له،، خشية تأثرها بالعقار المنهار، والوقوف على أعمال رفع الأنقاض، وتشكيل لجنة هندسية لمعرفة أسباب الانهيار وفحص العقارات المجاورة للتأكد من سلامتها.



وكشف مصدر من داخل مديرية الصحة بالغربية، أن الحادث أسفر عن مصرع ٦ أشخاص وإصابة ٢ آخرين، أما باقى السكان كانوا خارج العقار وقت انهيارة.