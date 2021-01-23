العراق تسجل 778 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة والبيئة في العراق، اليوم السبت، عن تسجيل أربع حالات وفاة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات جراء الفيروس في البلاد إلى 12 ألفا و988.

وأشارت الوزارة، في بيان صحفي اليوم، إلى تسجيل 778 إصابة جديدة بالفيروس، ليصل إجمالي الإصابات في العراق إلى 612 ألفا و870.

ولفتت الوزارة إلى أن 1546 مصابا تماثلوا للشفاء، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس في البلاد إلى 579 ألفا و838 حالة.