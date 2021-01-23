فوز الترام والمعمورة وبدر وبولين ودلفى وحوش عيسى

السبت 23/يناير/2021 - 07:01 م
بوابة الفجر
إسلام عودة
أسفرت مباريات الجولة العاشرة بالمجموعة العاشرة فى دورى القسم الثالث لكرة القدم التى أقيمت اليوم  عن فوز مركز شباب المعمورة على نظيره العبور بهدفين مقابل هدف حيث سجل أحمد صبرى وتمبا هدفى المعمورة بينما سجل كريم كاكا هدف العبور ليرتفع رصيد المعمورة إلى 15 نقطة ويتجمد رصيد العبور عند 13 نقطة . 

وصعد الترام المركز الثانى بعد فوزه خارج ملعبه على مركز شباب القبارى بهدف دون رد سجله محمود صابر ليرتفع رصيد الترام إلى 17 نقطة ويتجمد رصيد القبارى عند 9 نقاط .

وفقد المجد نقطتين غاليتين خارج ملعبه بتعادله مع مركز شباب الدلنجات بهدف لكل فريق وسجل محمد ابراهيم هدف المجد بينما سجل هشام شرف هدف الدلنجات ليرتفع رصيد المجد إلى 18 نقطة ويحافظ على القمة والدلنجات إلى 9 نقاط .  

وانتزع مياه البحيرة نقطة غالية خارج ملعبه بتعادلة سلبياً مع اسكندرية للبترول ليرتفع رصيد المياة إلى 6 نقاط والفريق البترولى إلى 16 نقطة . 

 
وحقق دلفى الفوز الأول له فى المسابقة بفوزه خارج ملعبه على رشيد بهدفين مقابل هدف حيث سجل عبد الرحمن سيد ومحمود جمال هدفى دلفى وسجل محمد عنانى هدف رشيد الوحيد ليرتفع رصيد دلفى إلى 4 نقاط ويتجمد رصيد رشيد عند 7 نقاط . 

وفاز حوش عيسى بملعبه على إيتاى البارود بثلاثة أهداف مقابل هدف حيث سجل عمرو عريف ومحمود مرسى وأحمد مخلص أهداف حوش عيسى بينما سجل أحمد نوح هدف إيتاى البارود الوحيد ليرتفع رصيد حوش عيسى إلى 13 نقطة ويتجمد رصيد إيتاى عند 10 نقاط . 

وفاز فريق بدر بملعبه على غزل كفر الدوار بهدفين مقابل هدف   حيث سجل محمد عادل وعمرو عبد الله هدفى بدر بينما سجل أحمد مرزوق هدف غزل كفر الدوار ليرتفع رصيد بدر إلى 15 نقطة ويتجمد رصيد كفر الدوار عند 7 نقاط . 

وحصد كفر بولين ثلاث نقاط غاليه بفوزة  بهدفين مقابل هدف على نهضة العامرية الذى حاصرته المشاكل الإدارية والمالية طوال الأسبوع الماضى وسجل أحمد نبيل ومصطفى إيهاب هدفى بولين وسجل محمد رضا هدف العامرية الوحيد ليرتفع رصيد بولين إلى 8 نقاط ويتجمد رصيد العامرية عند 16 نقطة ويتراجع للمركز الثالث . 
وفيما يلي ترتيب المجموعة : 
1 - المجد 18 نقطة
2 - الترام 17 نقطة 
3 - نهضة العامرية 16 نقطة 
4 - إسكندرية للبترول 16 نقطة 
5 - م ش المعمورة 15 نقطة 
6 - بدر 15 نقطة 
7  - م ش العبور 13 نقطة 
8 - م ش حوش عيسى 13 نقطة 
9  - م ش إيتاى البارود 10 نقاط 
10  - م ش القبارى 9 نقاط 
11 - م ش الدلنجات 9 نقاط 
12  - م ش كفر بولين 8 نقاط 
13  - مياه البحيرة 7 نقاط 
14 - رشيد  7 نقاط 
15 - غزل كفر الدوار 7 نقاط 
16  - دلفى  4 نقاط

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