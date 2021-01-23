عضو مجلس الشيوخ: بايدن لم يضع يده حتى الآن على التغيرات الحقيقية في المنطقة

Advertisements



قال المفكر عبد المنعم سعيد، عضو مجلس الشيوخ، إن حدث عودة التفاهمات الفلسطينية الإسرائيلية، خاصة الجانب الأمني بجانب الملفات الاقتصادية التي تخص السلطة الوطنية الفلسطينية.



وأضاف المفكر عبد المنعم سعيد، خلال لقائه ببرنامج "من القاهرة" المذاع على فضائية "سكاى نيوز عربية"، اليوم السبت، أن قيام 4 دول عربية بالتطبيع مع إسرائيل وعقد معاهدة سلام، ولا يزال هناك عقبات ونحاول تذليلها مع الجانب الفلسطيني.



وأوضح أن هناك جهود تجري سبقها جهود كثيرة لتحقيق المصالحة الفلسطينية الجادة، لافتًا إلى أن الحديث العربي حاليا هو وضع قاعدة بين فلسطين وإسرائيل على أساس حل الدولتين.



وأشار إلى أن هناك ما يحيط بالقضية الفلسطينية وآخر ما نرى ذلك هو الهجوم العنيف لمنظمة داعش، منوها بأنه يريد رؤية عربية للتعامل مع القضية الفلسطينية.



وتابع: كل تعاون عربي عربي بالأساس وكل استكشاف مشترك عربي، فهو يجعل القدرات العربية والفلسطينية أكبر بكثير في التعامل مع العلاقات الدولية، لافتًا إلى أن عدد كبير من المستشارين لدى بايدن ينتمون لفترة حكم أوباما، ولست واثقا أن بايدن وضع يده على التغيرات الحقيقية في المنطقة.

