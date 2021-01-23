غلق ١٠ محال في حي العجمي لمخالفتهم الإجراءات الإحترازية ضد كورونا
السبت 23/يناير/2021 - 06:52 م
دينا حسن-محمد رجب
أغلقت اليوم السبت محافظة الإسكندرية ١٠ محال في حي العجمي بغرب المحافظة، لمخالفتهم الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.
وقاد اللواء خالد جمعة السكرتير العام المساعد بمحافظة الإسكندرية، برفقة حامد متولي سكرتير عام حى العجمى، اليوم، حملة مكبرة لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية بنطاق حى العجمى، حيث قامت الحملة بالمرور على المطاعم والمحال والمقاهي من طريق اسكندرية مطروح وحتى منطقة الهانوفيل.
وخلال الحملة؛ شدد السكرتير المساعد علي أصحاب المحال والمطاعم والملاهي بضرورة الإلتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية من ارتداء الكمامات وتوفير معقمات ومطهرات وأجهزة قياس درجات الحرارة مع الالتزام بقواعد النظافة العامة وتوفير صندوق قمامة، والتنبيه على المواطنين المترددين على المحال بالإلتزام بالتعليمات الوقائية وذلك حفاظا على سلامتهم.
وقد أسفرت الحملة عن غلق ١٠ محال لعدم إلتزامهم بتطبيق الإجراءات الإحترازية وعدم التزامهم بوجود الشهادات الصحية والتراخيص البيئية.
كما تم تحرير ٣٠ مخالفة صحية وبيئية وتموينية، وقد شارك في الحملة ممثلين عن الطب البيطري والصحة والقوي العاملة والتموين ورخص المحلات وحماية المستهلك والمتابعة الميدانية واشغال طريق والازمات والكوارث والرصد البيئي.
وقاد اللواء خالد جمعة السكرتير العام المساعد بمحافظة الإسكندرية، برفقة حامد متولي سكرتير عام حى العجمى، اليوم، حملة مكبرة لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية بنطاق حى العجمى، حيث قامت الحملة بالمرور على المطاعم والمحال والمقاهي من طريق اسكندرية مطروح وحتى منطقة الهانوفيل.
وخلال الحملة؛ شدد السكرتير المساعد علي أصحاب المحال والمطاعم والملاهي بضرورة الإلتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية من ارتداء الكمامات وتوفير معقمات ومطهرات وأجهزة قياس درجات الحرارة مع الالتزام بقواعد النظافة العامة وتوفير صندوق قمامة، والتنبيه على المواطنين المترددين على المحال بالإلتزام بالتعليمات الوقائية وذلك حفاظا على سلامتهم.
وقد أسفرت الحملة عن غلق ١٠ محال لعدم إلتزامهم بتطبيق الإجراءات الإحترازية وعدم التزامهم بوجود الشهادات الصحية والتراخيص البيئية.
كما تم تحرير ٣٠ مخالفة صحية وبيئية وتموينية، وقد شارك في الحملة ممثلين عن الطب البيطري والصحة والقوي العاملة والتموين ورخص المحلات وحماية المستهلك والمتابعة الميدانية واشغال طريق والازمات والكوارث والرصد البيئي.