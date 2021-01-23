غلق ١٠ محال في حي العجمي لمخالفتهم الإجراءات الإحترازية ضد كورونا

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أغلقت اليوم السبت محافظة الإسكندرية ١٠ محال في حي العجمي بغرب المحافظة، لمخالفتهم الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.



وقاد اللواء خالد جمعة السكرتير العام المساعد بمحافظة الإسكندرية، برفقة حامد متولي سكرتير عام حى العجمى، اليوم، حملة مكبرة لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية بنطاق حى العجمى، حيث قامت الحملة بالمرور على المطاعم والمحال والمقاهي من طريق اسكندرية مطروح وحتى منطقة الهانوفيل.





وخلال الحملة؛ شدد السكرتير المساعد علي أصحاب المحال والمطاعم والملاهي بضرورة الإلتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية من ارتداء الكمامات وتوفير معقمات ومطهرات وأجهزة قياس درجات الحرارة مع الالتزام بقواعد النظافة العامة وتوفير صندوق قمامة، والتنبيه على المواطنين المترددين على المحال بالإلتزام بالتعليمات الوقائية وذلك حفاظا على سلامتهم.



وقد أسفرت الحملة عن غلق ١٠ محال لعدم إلتزامهم بتطبيق الإجراءات الإحترازية وعدم التزامهم بوجود الشهادات الصحية والتراخيص البيئية.



كما تم تحرير ٣٠ مخالفة صحية وبيئية وتموينية، وقد شارك في الحملة ممثلين عن الطب البيطري والصحة والقوي العاملة والتموين ورخص المحلات وحماية المستهلك والمتابعة الميدانية واشغال طريق والازمات والكوارث والرصد البيئي.