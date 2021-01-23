صراع مقعد نقيب الصحفيين.. طرح 4 أسماء وتلويح بزيادة البدل يحسم الأمر

بدأ العد التنازلي لانتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين، والتي مقررًا أن تنعقد مارس المقبل، وسط ترقب للأسماء التي تنوي إعلان ترشحها على مقعد النقيب، وصراع حول زيادة بدل التدريب والتكنولوجيا، باعتباره عاملًا أساسيًا في السباق الانتخابي، ويؤثر بشكل مباشر على الاختيار.



تعيش نقابة الصحفيين الآن حالة من الترقب، وسط عدد من التحديات، أبرزها انتشار وباء فيروس كورونا، والذي أثر بشكل واضح على أداء المجلس الحالي، وزاد حالة من السخط وسط الجمعية العمومية جرّاء عدد من القرارات التي اتخذها المجلس مؤخرًا، أبرزها سداد الاشتراك السنوي عبر خدمة "فوري"، والذي لاقى ردود أفعال غاضبة، وغلق مبنى النقابة خوفًا من كورونا، بالإضافة إلى غلق الدور الرابع وتحويله إلى دور "خدمات"، والذي كانت تعتبره الجمعية العمومية مركزًا قويًا لاجتماعاتها، ورمزًا للحريات.





مع اقتراب الانتخابات، تبدأ الجمعية العمومية في طرح الأسماء المحتملة للترشح على مقعد النقيب، ويبدأ كل مرشح محتمل في رسم برنامجه الانتخابي، واتخاذ خطوات في الحصول على بعض الخدمات للأعضاء، والتي يأتي على رأسها زيادة بدل التدريب والتكنولوجيا، والحصول على خدمات علاجية، واشتراكات النوادي، ووحدات للإسكان، وغير ذلك.



ما زاد العمومية قلقًا، الحديث حول تأجيل الانتخابات، تخوفًا من انتشار الوباء، بعد طلب مجلس النقابة فتوى من مجلس الدولة، حول إمكانية عقد الانتخابات داخل مبنى النقابة في هذا التوقيت، وأطلق عدد من أعضاء الجمعية العمومية هاشتاج على مواقع التواصل الاجتماعي باسم "#لا_للتأجيل"، رفضًا لطرح الفكرة من الأساس، مطالبين مجلس النقابة ببدء التجهيز للسباق الانتخابي وتنظيمه وفقًا للإجراءات الاحترازية المُتبعة.



ولم يظهر حتى الآن، وجود نية لترشح أي سيدة على مقعد نقيب الصحفيين، ويستقر الوضع على طرح 4 أسماء فقط، منهم من أعلن ترشحه بشكل واضح، والبعض اكتفى بالتلويح والإعلان فقط للمقربين.



