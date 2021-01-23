عضو تطوير البحيرات المصرية: الاستزراع السمكي البحري كان حلمًا في مصر

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قال صلاح حجاج، خبير الاستزراع السمكي وعضو لجنة تطوير وتقييم البحيرات المصرية، إن مشروع الاستزراع السمكي البحري كان حلمًا، لأنه مكلف جدًا، واليوم أصبح واقعًا.



وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن العالم كان متوقفا العام الماضي بسبب كورونا في حين كانت مصر تعد المشروع العملاق للاستزراع السمكي.



ولفت خبير الاستزراع السمكي وعضو لجنة تطوير وتقييم البحيرات المصرية، إلى أن هناك مشروعًا سوف يتم البدء فيه الأسبوع المقبل، ويتم بموجبه الاستفادة من مياه الآبار في مشروع 1.5 مليون فدان، في عمل أحواض سمك ومن ثم استخدام مياه الاستزراع السمكي في الري.



وأوضح أن هذا المشروع يزيد الإنتاج الزراعي بنسبة 30 % ويوفر ألف جنيه تسميد في الفدان الواحد، كما أن هذا المشروع يوفر 250 ألف فرصة عمل.

