الموافقة على لائحة الدراسات العليا بكلية التمريض جامعة الفيوم

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قال أحمد جابر شديد رئيس جامعة الفيوم أن المجلس الأعلى للجامعات بجلسته رقم (710) والمنعقدة اليوم السبت 2312021 قد وافق على مقترح اللائحة الداخلية لمرحلة الدراسات العليا بكلية التمريض جامعة الفيوم.



كما صرح رئيس الجامعة أن المجلس قد وافق على بدء الدراسة ببرنامج الماجستير، ودبلوم الدراسات العليا في عدد من التخصصات شملت (تمريض صحة المجتمع، وتمريض النساء والتوليد، وتمريض الباطني الجراحي) وذلك نظرًا لاكتمال الموارد البشرية لهذه التخصصات بالكلية.