رئيس جامعة الفيوم : دبلوم تخصصي جديد بالجامعة

السبت 23/يناير/2021 - 06:50 م
بوابة الفجر

أكد الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم، أن المجلس الأعلى للجامعات بجلسته رقم (710) والمنعقدة اليوم السبت قد وافق على إنشاء وتفعيل دبلومة دراسية تخصصية جديدة بجامعة الفيوم وهي ( دبلوم التنمية الزراعية المستدامة) على أن تضم إلى اللائحة الدراسية لمعهد البحوث والدراسات الاستراتيجية لدول حوض النيل.

وأكد فى تصريح " للفجر" أن تلك الدبلومة التخصصية هي نتاج مشروع بحثي مشترك بين عدد من الجامعات المصرية تمثلت في جامعة الفيوم، وجامعة القاهرة، والجامعة الأمريكية بالقاهرة، وجامعة هليوبولس وثلاث جامعات أوربية من ألمانيا والسويد وقبرص.

هذا ويتقدم الدكتور أحمد جابر شديد بكل التهنئة إلى أسرة جامعة الفيوم، وإلى جميع أهالي محافظة الفيوم الكرام.

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