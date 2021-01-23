مالا تعرفه عن الفنان الراحل أحمد راتب بالتزامن مع يوم ميلاده

السبت 23/يناير/2021 - 06:50 م
بوابة الفجر
مي مرسي
تحل اليوم 23 يناير، ذكرى ميلاد الفنان الراحل أحمد راتب، والذي رحل عن عالمنا عام 2016 عن عمر ناهز الـ67 عاما.


الفنان أحمد راتب اسمه الحقيقي هو أحمد كمال، وبدأ مسيرته الفنية منذ طفولته حيث كان يشارك في مسرحيات المدرسة.


درس أحمد راتب بكلية الهندسة، والتحق بفرقة التمثيل في الجامعة وأظهر من خلالها موهبته، وأثقل أيضا موهبته بالدراسة حيث التحق بمعهد الفنون المسرحية.


شارك "راتب" في عدد كبير من الأعمال الفنية ومن أبرزها: "الحب فوق هضبة الهرم والبريء والارهابي والمنسي واللعب مع الكبار وجزيرة الشيطان".

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