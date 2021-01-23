رئيس جامعة الفيوم: الأعلى للجامعات يوافق على إنشاء كلية الألسن

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قال الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم، أن المجلس الأعلى للجامعات بجلسته رقم (710) والمنعقدة اليوم السبت قد وافق على إنشاء كلية الألسن بجامعة الفيوم، واعتماد اللائحة الدراسية الخاصة بها.



وأكد رئيس الجامعة فى تصرح "للفجر" أن ذلك يأتي تلبية لرغبة مجلس جامعة الفيوم الموقر وأهالي المحافظة الكرام في إضافة كيان تعليمي جديد إلى منظومة جامعة الفيوم، يهتم بمجال اللغات والترجمة.



وأضاف أن الكلية المقرر إنشاؤها بالجامعة تضم ثلاثة عشر قسمًا ( اللغة العربية، واللغة الإنجليزية، واللغات الشرقية، واللغة الفرنسية، واللغة الصينية، واللغة الإيطالية، واللغة الألمانية، واللغة الأسبانية، واللغة اليابانية، واللغة الكورية، واللغة العبرية، واللغة السلافية، واللغات الأفريقية).



ويتقدم مجلس جامعة الفيوم الموقر بكل الشكر والتقدير إلى المجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي على دعمه المستمر لمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي بالجامعات المصرية.



كما يتقدم المجلس بكل الشكر والتقدير إلى الدكتور محمد لطيف، أمين المجلس الأعلى للجامعات على متابعته المستمرة لطلبات واحتياجات الجامعات المصرية.



ويتقدم الدكتور أحمد جابر شديد، بالتهنئة إلى أسرة جامعة الفيوم كافة، وإلى أهالي الفيوم الكرام، متمنيًا مزيدًا من التقدم والنجاح، الذي يسهم في خدمة المجتمع على المستويين المحلي والدولي.