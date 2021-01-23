نتائج الجولة السابعة للمجموعة الاولي بالقسم الثالث

السبت 23/يناير/2021 - 06:43 م
بوابة الفجر
عاطف الشعيني
اختتمت اليوم السبت مواجهات الجولة السابعة لامجموعة الاولي في دوري القسم الثالث، التي تشرف علي تنظيمها منطقة أسوان لكرة القدم.

واسفرت نتائج الجولة عن فوز فريق وادي النيل، علي نظيره فريق نادي التحرير باسوان، بثلاثين مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقين بملعب الاول.

فيما حقق فريق شبان مسلمين اسنا المفاجأة ونجح في تحقيق الفوز خارج ملعبه علي نظيره فريق نادي قوص بهدف دون رد.

وفصل التعادل السلبي بدون اهداف نتيجة مباراة مركز شباب الزهراء امام نظيره فريق نادي النصر للتعدين، التي جمعتهما بملعب الاول.

ونجح فريق نادي الجمهورية بدران في تحقيق الفوز بثنائية نظيفة علي نظيره فريق نادي الهلال، في المباراة التي استضافها ملعب الاول.
فيما فصل التعادل الايجابي بهدف لكل فريق، نتيجة مباراة فريق ابوالريش، امام نظيره فريق مركز شباب ادفو، التي اقيمت علي ملعب ابو الريش.


فيما تستكمل مباريات الجولة غدا الاحد، عندما يلتقي فريق المدينة المنورة، امام نظيره فريق الاقصر، علي ملعب الاخير، في مباراة تحمل عنوان ديربي المحافظة

أخبار تهمك

عاجل.. إصابة 200 فرد من الحرس الوطني أثناء مراسم تنصيب بايدن

منذ حوالي 19 ساعة

اخلاء سبيل احمد الجنزوري في قضية التعدي علي فتاة فندق الفيرمونت

منذ ساعتين و 27 دقيقة

فوز ميت خلف وفاقوس وأبو كبير وتعادل الشرقية وبلبيس في القسم الثالث

منذ ساعتين و 36 دقيقة

تعرف على المباريات التي سيغيب عنها مصطفي محمد عن الزمالك بدوري الأبطال

منذ ساعتين و 32 دقيقة

باتشيكو يعطي الضوء الأخضر لرحيل جوكر الزمالك

منذ حوالي 23 ساعة

موسمياني يهدد ثنائي الأهلي بالاستبعاد

منذ أقل من ساعة

وفاة شقيق العندليب عبدالحليم حافظ

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. خسائر حادة في أسعار الذهب بمصر

منذ يوم

باتشيكو يطلب الاستغناء عن مدافع الزمالك

منذ ساعة و 24 دقيقة

عاجل.. الرئيس السيسي يفتتح اليوم أكبر مزرعة سمكية في الشرق الأوسط

منذ حوالي 10 ساعات

أكرم توفيق مفاجأة موسيماني في مونديال الأندية

منذ حوالي 5 ساعات

محدث.. أشرف مصيلي بصحة جيدة ولا يعاني من أزمات

منذ يوم

كومان: هذا الشيء يُعد ضربًا من الجنون

منذ ساعة و 25 دقيقة

عاجل..بيان رسمي يكشف قيمة تعويضات العاملين بالحديد والصلب بعد تصفيتها

منذ أقل من ساعة

«أنت مبتفهمش كورة ».. تفاصيل مشادة ثنائي بيراميدز أمام سموحة

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل- باتشيكو يعلن تشكيل الزمالك لمواجهة أسوان في الدوري

منذ ساعتين و 52 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:57 م

عاجل..بيان رسمي يكشف قيمة تعويضات العاملين بالحديد والصلب بعد تصفيتها

باتشيكو يطلب الاستغناء عن مدافع الزمالك

05:31 م

موسمياني يهدد ثنائي الأهلي بالاستبعاد

06:02 م

عاجل- باتشيكو يعلن تشكيل الزمالك لمواجهة أسوان في الدوري

04:03 م

فوز ميت خلف وفاقوس وأبو كبير وتعادل الشرقية وبلبيس في القسم الثالث

04:18 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 4.. طلاق مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 25.. «أوان الورد» «قنبلة» وحيد حامد.. و«فتنة» المتشددين.. و«حكمة» البابا شنودة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: إلى جيل الفن النظيف.. «البوسة مش انحلال»