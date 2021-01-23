نتائج الجولة السابعة للمجموعة الاولي بالقسم الثالث

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اختتمت اليوم السبت مواجهات الجولة السابعة لامجموعة الاولي في دوري القسم الثالث، التي تشرف علي تنظيمها منطقة أسوان لكرة القدم.



واسفرت نتائج الجولة عن فوز فريق وادي النيل، علي نظيره فريق نادي التحرير باسوان، بثلاثين مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقين بملعب الاول.



فيما حقق فريق شبان مسلمين اسنا المفاجأة ونجح في تحقيق الفوز خارج ملعبه علي نظيره فريق نادي قوص بهدف دون رد.



وفصل التعادل السلبي بدون اهداف نتيجة مباراة مركز شباب الزهراء امام نظيره فريق نادي النصر للتعدين، التي جمعتهما بملعب الاول.



ونجح فريق نادي الجمهورية بدران في تحقيق الفوز بثنائية نظيفة علي نظيره فريق نادي الهلال، في المباراة التي استضافها ملعب الاول.

فيما فصل التعادل الايجابي بهدف لكل فريق، نتيجة مباراة فريق ابوالريش، امام نظيره فريق مركز شباب ادفو، التي اقيمت علي ملعب ابو الريش.





فيما تستكمل مباريات الجولة غدا الاحد، عندما يلتقي فريق المدينة المنورة، امام نظيره فريق الاقصر، علي ملعب الاخير، في مباراة تحمل عنوان ديربي المحافظة