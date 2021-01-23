عميد زراعة عين شمس: شاركنا في إعداد دراسة جدوى مشروع الفيروز للاستزراع السمكي

السبت 23/يناير/2021 - 06:41 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
قال أحمد جلال، عميد كلية الزراعة جامعة عين الشمس، إن مصر تبدأ العام الجديد بافتتاح مشروعات قومية عملاقة، مشيدا بمشروع الفيروز للاستزراع السمكي بشرق التفريعة بمحافظة بورسعيد الذي افتتحه الرئيس السيسي اليوم.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن مصر تتحدى كل الصعاب وحتى المشكلات الاقتصادية التي يواجهها العالم بسبب أزمة فيروس كورونا.

ولفت إلى أن جامعة عين شمس شاركت في إعداد دراسات الجدوى لمشروع الفيروز للاستزراع السمكي".

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