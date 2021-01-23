بالأرقام.. كشف حساب يورجن كلوب مع ليفربول بالموسم الحالي





ويحتل فريق ليفربول المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الانجليزي برصيد 34 نقطة، بفارق 6 نقاط كاملة عن فريق مانشستر يونايتد متصدر الترتيب برصيد 40 نقطة.





ماذا قدم يورجن كلوب مع ليفربول بالموسم الحالي؟





قاد المدرب الألماني، فريق ليفربول في 29 مباراة بمختلف البطولات في الموسم الحالي، حقق 15 انتصارًا و8 تعادلات و6 هزائم، سجل لاعبوه 57 هدفًا، واستقبلت شباكه 31 هدفًا.





خاض "كلوب" 19 مباراة مع ليفربول في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، فاز في 9 مباريات، وتعادل في 7 مباريات، وتلقى 3 هزائم، وحصد 34 نقطة يحتل بها المركز الرابع في جدول ترتيب البطولة.





بينما قاد يورجن كلوب فريق ليفربول في 6 مباريات ببطولة دوري أبطال أوروبا، فاز في 4 مباريات، وخسر مباراة وتعادل في مثلها، سجل لاعبوه 10 أهداف واستقبلت شباكه 3 أهداف.





وقاد المدرب الألماني، ليفربول في مباراتين بكأس الرابطة الإنجليزية فاز على فريق لينكولن سيتي 7 / 2، وتعادل سلبيًا مع أرسنال قبل حسم الأخير اللقاء لصالحه بركلات الترجيح، كما خاض مباراة في كأس الاتحاد الإنجليزي وفاز على فريق أستون فيلا 4-1.





وخسر يورجن كلوب بطولة كأس الدرع الخيرية مع ليفربول أمام أرسنال بركلات الترجيح 6-5.

واصل فريق ليفربول بقيادة مدربه الألماني يورجن كلوب نتائجه السلبية في بطولة الدوري الإنجليزي بالموسم الحالي 2020 - 2021 وابتعد خطوة جديدة عن المنافسة على لقب البطولة هذا الموسم، بعد هزيمته أمام بيرنلي بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما بالجولة التاسعة عشر من عمر (البريميرليج).