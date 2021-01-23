اتفاق ليبي خلال اجتماع المغرب على تشكيل لجنة بشأن المناصب السيادية

السبت 23/يناير/2021 - 06:30 م
بوابة الفجر

اتفقت الأطراف الليبية في اجتماعات مدينة بوزنيقة بالمغرب، اليوم، على تشكيل فرق عمل مصغرة تتولى اتخاذ الخطوات الإجرائية بشأن شغل المناصب السيادية في ليبيا.

 

كما اتفقت الأطراف الليبية في ‏البيان الختامي الصادر عن اجتماعات بوزنيقة على دعم الجهود المبذولة من ملتقى الحوار السياسي الذي ترعاه الأمم المتحدة لتشكيل سلطة تنفيذية للمرحلة التمهيدية في ليبيا.

 

وأعلن ‏البيان الختامي لاجتماعات بوزنيقة عن فتح باب الترشيحات لتولي المناصب السيادية في ليبيا التي ستدير الفترة الانتقالية من أجل إجراء الانتخابات.

 

فيما قال ‏ممثل البرلمان الليبي في محادثات بوزنيقة إنهم توصلوا إلى نتائج مرضية في الحوار الليبي.

 

وكان ناصر بوريطة، وزير الخارجية المغربي، أكد في وقت سابق، أن استقرار ليبيا من استقرار المغرب وهناك روابط بين شعبي البلدين.

 

وقال بوريطة خلال الجلسة الختامية للاجتماعات الليبية في مدينة بوزنيقة المغربية، إن المملكة ستبقى بجانب الليبيين وتسعى لإيجاد حل للأزمة في ليبيا.

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