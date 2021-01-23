روما يحقق فوزًا مثيرًا على سبيزيا بالدوري الإيطالي

حقق روما فوزاً صعباً على ضيفه سبيزيا بنتيجة 4-3 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، في الجولة 19 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.





وسجل أهداف روما بورخا مايورال (هدفين) في الدقيقتين 17 و53 وريك كارسدورب في الدقيقة 55 ولورنزو بيليغريني في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للمباراة، فيما سجل أهداف سبيزيا روبرتو بيكولي ودييغو فارياس ودانييلي فيردي في الدقائق 24 و59 والأخيرة من المباراة.

ورفع روما رصيده إلى 37 نقطة في المركز الثالث، وتوقف رصيد سبيزيا عند 18 نقطة في المركز الرابع عشر.