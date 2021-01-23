روما يحقق فوزًا مثيرًا على سبيزيا بالدوري الإيطالي

السبت 23/يناير/2021 - 06:31 م
بوابة الفجر
وكالات
حقق روما فوزاً صعباً على ضيفه سبيزيا بنتيجة 4-3 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، في الجولة 19 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وسجل أهداف روما بورخا مايورال (هدفين) في الدقيقتين 17 و53 وريك كارسدورب في الدقيقة 55 ولورنزو بيليغريني في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للمباراة، فيما سجل أهداف سبيزيا روبرتو بيكولي ودييغو فارياس ودانييلي فيردي في الدقائق 24 و59 والأخيرة من المباراة.

ورفع روما رصيده إلى 37 نقطة في المركز الثالث، وتوقف رصيد سبيزيا عند 18 نقطة في المركز الرابع عشر.

أخبار تهمك

باتشيكو يعطي الضوء الأخضر لرحيل جوكر الزمالك

منذ حوالي 23 ساعة

عاجل- باتشيكو يعلن تشكيل الزمالك لمواجهة أسوان في الدوري

منذ ساعتين و 53 دقيقة

وفاة شقيق العندليب عبدالحليم حافظ

منذ حوالي 6 ساعات

محدث.. أشرف مصيلي بصحة جيدة ولا يعاني من أزمات

منذ يوم

موسمياني يهدد ثنائي الأهلي بالاستبعاد

منذ أقل من ساعة

فوز ميت خلف وفاقوس وأبو كبير وتعادل الشرقية وبلبيس في القسم الثالث

منذ ساعتين و 38 دقيقة

عاجل..بيان رسمي يكشف قيمة تعويضات العاملين بالحديد والصلب بعد تصفيتها

منذ ساعة

أكرم توفيق مفاجأة موسيماني في مونديال الأندية

منذ حوالي 5 ساعات

تعرف على المباريات التي سيغيب عنها مصطفي محمد عن الزمالك بدوري الأبطال

منذ ساعتين و 33 دقيقة

اخلاء سبيل احمد الجنزوري في قضية التعدي علي فتاة فندق الفيرمونت

منذ ساعتين و 28 دقيقة

كومان: هذا الشيء يُعد ضربًا من الجنون

منذ ساعة و 26 دقيقة

عاجل.. إصابة 200 فرد من الحرس الوطني أثناء مراسم تنصيب بايدن

منذ حوالي 19 ساعة

«أنت مبتفهمش كورة ».. تفاصيل مشادة ثنائي بيراميدز أمام سموحة

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. خسائر حادة في أسعار الذهب بمصر

منذ يوم

باتشيكو يطلب الاستغناء عن مدافع الزمالك

منذ ساعة و 25 دقيقة

عاجل.. الرئيس السيسي يفتتح اليوم أكبر مزرعة سمكية في الشرق الأوسط

منذ حوالي 10 ساعات

موضوعات متعلقة

نابولي يلاحق يوفنتوس بثلاثية في بارما وروما يكتسح فروسينوني

الدوري الألماني - مونشنجلادباخ يعبر بريمن.. وشتوتجارت يهزم نورنبرج

روما يخطف فوزا صعبا من تورينو

يوفنتوس يواصل السقوط بتعادل مخيب للآمال أمام بارما بالدوري الإيطالي

إيطاليا تكتسح البوسنة والهرسك بثلاثية نظيفة في تصفيات أمم أوروبا

ليفانتي يمطر شباك ريال بيتيس برباعية في الدوري الإسباني

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:57 م

عاجل..بيان رسمي يكشف قيمة تعويضات العاملين بالحديد والصلب بعد تصفيتها

باتشيكو يطلب الاستغناء عن مدافع الزمالك

05:31 م

موسمياني يهدد ثنائي الأهلي بالاستبعاد

06:02 م

عاجل- باتشيكو يعلن تشكيل الزمالك لمواجهة أسوان في الدوري

04:03 م

فوز ميت خلف وفاقوس وأبو كبير وتعادل الشرقية وبلبيس في القسم الثالث

04:18 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 4.. طلاق مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 25.. «أوان الورد» «قنبلة» وحيد حامد.. و«فتنة» المتشددين.. و«حكمة» البابا شنودة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: إلى جيل الفن النظيف.. «البوسة مش انحلال»