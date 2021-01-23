بعد فوزه بجائزة لاعب الشهر.. كل ما قدمه محمد صلاح مع ليفربول هذا الموسم (أرقام)

السبت 23/يناير/2021 - 08:40 م
بوابة الفجر
علاء خليف
حصل الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول ومنتخب مصر على جائزة لاعب الشهر في النادي الإنجليزي عن شهر ديسمبر الماضي، وذلك للمرة الأولى في الموسم الجاري، وذلك بعدما حصد ساديو ماني الجائزة في شهر سبتمبر، وديوجو جوتا في أكتوبر ونوفمبر.

وعبر نجم مصر عن سعادته بعد تتويجه بالجائزة وصرح لموقع ليفربول الرسمي قائلًا: "أريد أن أشكر المشجعين كثيرًا وأقول لهم شكرًا جزيلًا على التصويت لي كلاعب الشهر، نحن بحاجة فقط للبقاء معًا، ودعم الفريق، وأنا متأكد من أن كل شيء سيكون على ما يرام".

ماذا قدم محمد صلاح مع ليفربول بالموسم الحالي؟

خاض نجم منتخب مصر مع فريق ليفربول الإنجليزي في 27 مباراة بالموسم الحالي، بإجمالي دقائق لعب فعلية 2120 دقيقة لعب، سجل 17 هدفًا وصنع 4 أهداف، ولم يحصل على أي بطاقات ملونة.

لعب "صلاح" 18 مباراة مع ليفربول في بطولة الدوري الإنجليزي سجل 13 هدفًا وصنع 3 أهداف، ويعتلي صدارة هدافي البريميرليج حتى الآن، متفوقًا بهدف وحيد عن ثنائي توتنهام هوتسبير (هيونج مين سون، وهاري كين) وسجل كل منهما 12 هدفًا بالبطولة.

وشارك الفرعون المصري في 6 مباريات مع الريدز بدوري أبطال أوروبا وسجل 3 أهداف وصنع هدف وحيد، بينما لعب مباراة وحيدة في كأس الاتحاد الإنجليزي وسجل هدفًا.

وخاض "صلاح" في مباراة بكأس الرابطة الإنجليزي، ومباراة أخرى بكأس الدرع الخيرية ولم يسجل أو يصنع أي أهداف.

وشارك نجمنا المصري في خسارة ليفربول يوم الخميس الماضي أمام بيرنلي بالدوري الإنجليزي بهدف دون رد، ليتوقف رصيد الريدز عند 34 نقطة في المركز الرابع، بفارق 6 نقاط كاملة عن مانشستر يونايتد المتصدر برصيد 40 نقطة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

محمد صلاح ليفربول كلوب صلاح شهر ديسمبر الماضي ارقثام صلاح

أخبار تهمك

موسمياني يهدد ثنائي الأهلي بالاستبعاد

منذ حوالي 3 ساعات

برشلونة يخطط لخطف نجم باريس سان جيرمان

منذ أقل من ساعتين

عاجل..بيان رسمي يكشف قيمة تعويضات العاملين بالحديد والصلب بعد تصفيتها

منذ حوالي 3 ساعات

تعليق ناجلسمان على ارتباطه بتدريب ريال مدريد

منذ ساعة الا ربع

الرئيس السيسي: غدًا.. بدء حملة التطعيم باللقاحات للأطقم الطبية وكبار السن

منذ أقل من ساعة

عاجل.. أول قرار من باتشيكو بعد تعادل الزمالك أمام أسوان

منذ أقل من ساعتين

موسيماني يُهدد نجم الأهلي بدكة البدلاء

منذ ساعة الا ربع

عاجل .. الرئيس"السيسي"مشروع تطوير القرى فرصة واعدة للصناعة المصرية

منذ أقل من نصف ساعة

أول تعليق من باتشيكو بعد تعادل الزمالك المفاجيء أمام أسوان

منذ ساعة و 14 دقيقة

محدث.. أشرف مصيلي بصحة جيدة ولا يعاني من أزمات

منذ يوم

عاجل.. إصابة 200 فرد من الحرس الوطني أثناء مراسم تنصيب بايدن

منذ حوالي 21 ساعة

باتشيكو يطلب الاستغناء عن مدافع الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل- باتشيكو يعلن تشكيل الزمالك لمواجهة أسوان في الدوري

منذ حوالي 5 ساعات

موسيماني يحسم موقفه من ضم حارس جديد للأهلي

منذ أقل من ساعتين

نجم الزمالك يرفض الرحيل

منذ 13 دقيقة

«أنت مبتفهمش كورة ».. تفاصيل مشادة ثنائي بيراميدز أمام سموحة

منذ حوالي 8 ساعات

موضوعات متعلقة

بالأرقام.. ماذا قدم محمد صلاح أمام مانشستر سيتي قبل موقعة "الانفيلد" الليلة؟

بالأرقام.. ماذا قدم محمد صلاح مع ليفربول في الموسم الحالي؟

بالأرقام.. كل ما قدمه محمد صلاح مع ليفربول بالموسم الحالي

بالأرقام.. محمد صلاح "بُعبع" تشيلسي قبل موقعة كأس الإتحاد الإنجليزي

بالأرقام.. كل ما قدمه محمد صلاح مع ليفربول بالموسم الحالي

صفقة القرن.. ساديو ماني يقترب من ارتداء قميص ريال مدريد

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:36 م

موسيماني يُهدد نجم الأهلي بدكة البدلاء

باتشيكو يطلب الاستغناء عن مدافع الزمالك

05:31 م

عاجل .. الرئيس"السيسي"مشروع تطوير القرى فرصة واعدة للصناعة المصرية

08:55 م

الرئيس السيسي: غدًا.. بدء حملة التطعيم باللقاحات للأطقم الطبية وكبار السن

08:31 م

عاجل..بيان رسمي يكشف قيمة تعويضات العاملين بالحديد والصلب بعد تصفيتها

05:57 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 4.. طلاق مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 25.. «أوان الورد» «قنبلة» وحيد حامد.. و«فتنة» المتشددين.. و«حكمة» البابا شنودة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: إلى جيل الفن النظيف.. «البوسة مش انحلال»