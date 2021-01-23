الفتح يعالج عبدالله البلادي.. ويؤهل كنبة

السبت 23/يناير/2021 - 06:15 م
بوابة الفجر

 

 

 لَحِقَ عبدالله البلادي، مهاجم فريق الفتح الأول لكرة القدم، بزميله النرويجي جوستاف ويخايم، لاعب الوسط، في عيادة النادي أمس، لتلقي العلاج من إصابة عضلية.

من جهته، واصل زميلهما الثالث ماجد كنبة، لاعب الوسط، الانخراط في برنامجه التأهيلي عقب تماثله للشفاء من إصابته العضلية.

وغاب الثلاثة عن حصة تدريبية، خاضها زملاؤهم، أمس، على ملعب النادي الرئيس في الأحساء بعد العودة من إجازة لمدة يوم واحد.

وبعد أداء عمليات الإحماء، قسَّم البلجيكي يانيك فيريرا، مدرب الفريق، الحصة إلى مرحلتين، خصَّص الأولى منها للتدريبات اللياقية، فيما تركزت الثانية على الجوانب التكتيكية.

واختُتِمت الحصة بمناورة على ثلثي مساحة الملعب.

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